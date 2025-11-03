觀察／從北農總經理到年薪1500萬的台肥董事長 吳音寧回來了
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿
曾在2017年於北農引發漫天風雨的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，上月底就任台肥董事長，傳出年薪超過1500萬，引發各界議論，連蔡政府時期的行政院政委張景森都發表評論：「吳音寧是否適合，問AI都能給出答案」。外界也實在難以理解，民進黨為何會在2026地方選舉的前夕，主動做出如同埋下政治未爆彈的決定。
吳音寧是彰化溪州人，父親是詩人吳晟，表哥是前民進黨彰化縣溪州鄉長黃盛祿，被認為屬綠營內部新系，舅舅莊秋雄曾是台獨聯盟美國本部主席，家族的本土獨派色彩明顯，吳音寧早年也曾參與反彰南工業區等抗爭活動，出版過《江湖在哪裡》一書分析台灣農業發展，並曾在黃盛祿擔任鄉長期間進入鄉公所服務。
蔡政府執政後，2017年，吳音寧在農委會的支持下，繼韓國瑜後接任北農總經理，也因此外界也把吳音寧歸類為小英女孩，而為了讓吳音寧順利上任，時任立委的段宜康、台北市議員王世堅還先後槓上韓國瑜，雖背後是政黨跟派系的角力，綠營最終也成功布局，但是吳音寧還沒上任，就可預見即將迎接一場暴風雨。
對比韓國瑜在台北市議會跟王世堅那場「問世堅情為何物」的經典戰役，吳音寧擔任北農總經理後，在媒體前的表現，除了慘不忍睹之外，恐怕很難找到其他形容詞，她那些遭質疑看不懂財報、答不出拍賣機制的畫面歷歷在目，高年級實習生的稱號也就此如影隨形、揮之不去，在總經理職位一年多後隨即遭到解職，也讓人不算意外。
當然也有幫吳音寧喊冤的聲音，認為以吳音寧對農業的熟悉跟熱情，擔任此位足矣；然而，熟悉跟熱情，與專業度是兩回事，再者，當佔據到總經理此等職位時，難道以為熟悉農事即已足夠？吳音寧的問題，除了在媒體前的表現不佳，顯示出根本準備不足外，更重要的是，她對於政治的熟悉度十足生嫩，這樣的小白兔搬到議事殿堂此等修羅場上，難免被生吞活剝。老實說，在外界看來，是她根本沒準備好，綠營就急著推她上火線、連升三級，這不但害了吳音寧，也害慘執政黨的民調支持。
吳音寧背負罵名黯然離去，後又參選2024彰化立委失利，顯然地，民眾已經透過投票行為評價了吳音寧，但綠營還是對她不錯，去年安排她到行政院中辦當副執行長，近日又派任她擔任台肥董事長。說真的，國營事業就是合法酬庸，也沒什麼好多說，但吳音寧對於綠營來說，是在政治上真有加分效果？公關實力已足以應付豺狼猛獸？還是其農業專業已名列全台前茅、無人能敵？
對於大部分民眾而言，無論是進入私人公司或是公職體系，從基層幹起，要幹多少年，才能幹到總經理、董事長？事實上，99%的人根本升不到那個層級，更不用說能如坐火箭般直達頂峰。而這類「年輕有為」者，背後代表的不就是「我爸爸是誰」嗎？看在中產階級跟年輕人眼裡，這次的人事案，不正是民進黨活生生地上演一齣封建貴族的繼承大典？
當然，如前所述，國營事業董座的人事任命案，掌權者說了算，但此事對於民進黨明年的地方選舉，會是政治推升力，抑或是地心引力？這段時間，包括張景森在內，各界都已表達出心裡的聲音，但不知，高層心中是否也有答案？2018，綠營大敗，2026，大家就等著看。
