觀察／復職成造勢大會！高虹安「滿血回歸」支持者擠爆市府 為2026連任注入強心針

遭停職1年多的新竹市長高虹安今天（18日）正式復職，大批支持者將市府擠得水洩不通，大規模迎接她回歸，為2026選情注入強心針。

新竹市長高虹安先前因涉詐領助理費遭停職1年5個月，如今二審判決逆轉，她火速於今天（18日）正式復職。當她抵達市府時，受到大批支持者簇擁下進場，場面一度失控。此外，立法院長韓國瑜還特別送上花籃致意，高虹安睽違已久回到市府，聲勢如此浩大，更為她2026爭取連任注入一劑強心針。

高虹安今天上午8時30分許正式回到新竹市府，除了許多支持者一大早就戴著「保安隊」帽子在外守候，還有多達10多名地方里長提早到場聲援，眾人舉著自製應援手牌和花束，各局處首長也整齊列隊，大陣仗迎接高虹安回歸，讓復職儀式宛如選前的造勢大會。

當高虹安抵達現場時，大批支持者們簇擁而上，加油和歡呼聲此起彼落，場面甚至一度失控，把新竹市府大廳擠得水洩不通，短短1分鐘的路程，高虹安花了近5分鐘才抵達講台，可見其在地方上支持度絲毫未減。

局處首長們和大批支持者爭相與高虹安合影，現場更一度陷入混亂。（圖／李智為攝）

值得注意的是，在高虹安才剛開始致詞時，身為高的好閨蜜、新竹市府民政處長施淑婷就在一旁感動得頻頻拭淚，情緒激動，台下支持者們也不斷給予熱烈掌聲和歡呼，氣氛相當溫馨。

高虹安才剛開始致詞時，身為好閨蜜的施淑婷就在一旁感動得頻頻拭淚。（圖／李智為攝）

民眾黨則有議員李國璋及林碩彥出席，代理市長邱臣遠和市府發言人楊寶禎則因公務出訪日本熊本縣4天未能現身。據了解，此安排也是讓邱臣遠返台後，可直接恢復副市長身分出席活動，避免外界轉移焦點、過度解讀。

此外，韓國瑜也特別送上花籃祝賀，賀卡上寫著「好人一生平安」，市長室外擺滿近10盆祝賀花籃，包括民眾黨立委張啓楷、林憶君，以及國民黨立委鄭正鈐等人都送花力挺，為2026藍白合埋下伏筆。

儘管高虹安先前捲入助理費風波，遭停職長達1年多，但她如今不僅獲得12萬多票挺過罷免危機，貪汙官司更出現逆轉，順利重返市政舞台，而她復職當天的浩大聲勢，更為她在2026爭取連任注入一劑強心針。



