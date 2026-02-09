觀察／拍完再說？《世紀血案》為何讓社會坐立難安

[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿

以1980年「林宅血案」為背景，影射真兇是已過世的台獨運動先驅史明，電影《世紀血案》未演先轟動。演員李千娜在記者會受訪時表示「好像不是那麼嚴重或恐怖」，引發社會譁然，隨後又爆出製片方事前未徵詢當事人林義雄及其家屬。即便暫時撇開背後是否涉及中資的爭議，單就改編重大政治血案卻未取得家屬同意，在道德與倫理層面已難以自圓其說。

《世紀血案》楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏共同演出《世紀血案》，資料照，費思兔文化娛樂股份有限公司提供

《世紀血案》上周舉行殺青記者會，出席者包括李千娜、簡嫚書、楊小黎、寇世勳、夏騰宏等演員。寇世勳稱此片「沒有意識形態」，楊小黎形容有如福爾摩斯與華生辦案的快感，李千娜則認為或許「沒有那麼嚴重」。

廣告 廣告

相關言論一出，旋即引爆批評聲浪，楊小黎等人隨後改口，表示事後才得知劇組未取得家屬授權，並稱合約上載明已取得合法拍攝權，等同暗示自身也遭蒙在鼓裡。

接著，製作團隊背景被逐一檢視。製片公司「費思兔」老闆為前中國肯德基CEO蘇敬軾；當年外界質疑高度涉案的警備總部，其時任發言人少將徐梅鄰，是導演徐琨華的祖父；製作人郭木盛則在外界追問下，坦承未取得家屬授權，並稱擔心事前拜訪遭拒，「所以先拍再說」。這番說法無異於火上加油，不僅加深意識形態洗白的質疑，也觸及法律與倫理的紅線。

「林宅血案」發生於台灣尚未解嚴的1980年2月28日。當時，因涉入美麗島事件遭關押的台灣省議員林義雄，其住家在警總嚴密監控下發生血案，60多歲母親身中14刀身亡；9歲長女林奐均遭刺7刀重傷倖存；7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均各遭一刀由後背貫穿前胸喪命。鑑識人員判定行兇手法疑為職業殺手所為，案件震驚全台並引起國際關注，至今仍未破案。

時任美麗島大審辯護律師的前閣揆蘇貞昌回憶，開庭前突聞「義雄的母親被殺了」，律師團要求法院暫停審判，保護被告及律師家屬安全，卻遭法官拒絕。庭訊結束後，他立刻致電家中叮囑家人提高警覺。

民進黨立委蘇巧慧則轉述，幼時只記得父母交代不可外出；她也提到父親蘇貞昌曾說，林義雄妻子方素敏站上台時泣不成聲，台下民眾含淚將捐款拋向講台，象徵對台灣民主的支持與對林家的不捨，這些畫面至今仍深植許多人心中。

同為美麗島大審辯護律師的前總統陳水扁直言，拍攝他人故事須事先取得同意，是基本倫理與法律要求，不能「先斬後奏」。他強調，事後道歉或捐出片酬於事無補，這是天大地大的事，林宅血案誰不知道？如此悽慘的事情，不是開玩笑的。

同為美麗島事件被告、已故前民進黨主席施明德，其家屬更以「令人作嘔」形容觀感，並指出從未接獲製作單位聯繫。

「費思兔」此次在片中指涉史明為兇手，遭外界抨擊是對歷史人物的重大指控，且與多數社會認知相悖。該公司2019年曾推出電影《幻術》，以318槍擊案為背景，暗指前總統李登輝為幕後主使者，同樣引發爭議，最終上映兩周便下檔，票房僅240萬元。

針對該公司屢次選擇台灣近代政治事件為題材，並給出與主流認知迥異的詮釋，民進黨立委林楚茵等人質疑，背後可能涉及中國資金與操作，意在重寫歷史，不僅對受害者造成二次傷害，更構成認知作戰。

至於製作方是否確有中國背景，目前仍待進一步查證；但可以確定的是，電影在高度政治敏感的題材上投注強烈主觀詮釋，卻未完成基本的田野調查、史料核對與家屬授權。

藝術創作固然享有自由，資金雄厚也不該成為逾越公共責任的通行證。當鏡頭對準的是仍未翻頁的國家創傷，創作者所承擔的，不只是市場風險，更是面對歷史與受害者的倫理重量。這條界線一旦被忽視，爭議恐怕只會愈演愈烈。

更多FTNN新聞網報導

政治讀新術／林宅血案沒那麼恐怖？他驚爆兇手嗆警：屍體要再凌虐一次

黎智英遭重判20年恐老死獄中 陸委會痛批：一國兩制形同具文

《世紀血案》替加害者洗白？林楚茵訪集中營後開批：台灣竟遭中資電影片洗腦

