觀察／曹錦輝會是中國的統戰樣板嗎？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿
中國棒球城市聯賽(CPB)將在明年開打，近日傳出我國前職棒選手曹錦輝、林益全等人都在台灣球員選秀名單中，消息一出，包括民進黨立委沈伯洋在內等不少綠營人士對此表態，說這是統戰手法的養套殺，如此說法，讓不少長年關注體育賽事的球迷看得是一頭霧水，若真如民進黨所言，恐怕包括歐美台在內，曾赴中打球的各國選手，都已被統戰，既然如此，執政黨何不斷絕兩岸直航，召回在中國工作的所有台灣人？照這樣的邏輯，台商不僅是統戰樣板，還有資敵之嫌，不是嗎？
中國傳出有意發展職棒，規劃CPB賽事明年初開打，明年1月先啟動選秀，目前規劃上海、深圳、長沙、廈門、福州等5支球隊，每隊30人，各隊名單須包含至少10名來自台港澳的選手，而曹錦輝、林益全等人傳聞也在選秀名單之中。
沈伯洋等綠營人士對此指稱，中國找台灣球星，都是屬於統戰的一環，在裡面尋找可利用的統戰樣板，養套殺的交流本來就要很小心，把人養起來，再伺機散播謠言等等。
看在不少運動迷眼裡，綠營的言語讓人著實傻眼，熟悉台灣棒球的球迷都知道，曹錦輝被認為可能是台灣棒球史上天分最高的投手，也是首位登上MLB的台灣投手，但卻因為長年傷痛而回台發展，後來涉入假球案，遭中職除名永不錄用；過去是中職看版球星的林益全，則因年歲漸長，今年未有任何一軍出賽紀錄，也在上月遭統一獅釋出。
說穿了，曹錦輝、林益全若之後真的去中國發展，那也是因為在台已無球可打，因此四處尋找機會，延續選手生涯，或許未來也將謀求一紙教練合約，作為個人職場規劃。
綠營的統戰論述，恐可歸類為以下幾種想法：一、認為依台灣的棒球實力，去到中國會幫助基層棒球發展；二、這些人過去都是名聲響亮的球星，去到中國就成了活招牌；三、無論發生什麼事，統戰標籤都先貼再說，以利未來的選舉。
然而，一個國家的運動發展項目，需要花多少年、投入多少心力才能達成一定水準？難道隨便找幾個球員助陣，幾年內中國就能打進世界級賽事，甚至奪牌嗎？
我國棒壇人士傳出赴中發展，曹、林不是首例，過去早有江泰權、郭建成等當年因涉入黑鷹事件假球案的前中職球星，在中國擔任棒球教練已20多年，而郭建成是92年巴塞隆納奧運棒球銀牌國手，江泰權還是84、88、92年奧運代表隊三朝元老，即便他們在中國長年教球，中國整體棒球實力也未見起色。
此外，包括足球中超、籃球CBA等中國職業賽事早已發展，一直都有挖角外國球員，包括前NBA美籍球星Stephon Marbury、Steve Francis、Gilbert Arenas、林書豪，台灣籃球員林志傑、田壘等等，上述人等，也未曾聽說有誰被作為統戰樣板，即便有，恐怕也無甚效果。
如果是擔心球員去了中國，主動或是被逼著做出傷害我國主權或法律所不允許的事情，若是主動，自有法律跟人民觀感制裁，若是被逼，海外同胞出事，國家是否也該主動幫忙？或是政府也可提前告知風險：「若在中國發生意外，台灣救不了你，」這樣的說法雖然無奈，但也比動輒指責他人統戰好。
總歸來說，球員赴中發展真的沒那麼複雜，而今因為中國對台灣抱持敵意，導致台灣政壇人士每每遇到攸關中國的話題，都是先嚇民眾再說。其實，台灣也該在中國面前展現自信，好好把握這次的機會，若曹錦輝等人打出好成績，除可彰顯台灣棒球強國的形象，也可趁機讓經濟選民看見，民進黨願意支持各國市場、各種交流，絕非鎖國。
