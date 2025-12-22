觀察／朝野惡鬥讓台灣國防淪犧牲品 國民黨「癱瘓賴政府策略」的盤算連外國官員都質疑

[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿

為因應中共武力威嚇，總統賴清德在上月底提出8年編列1.25兆國防特別預算，用來採購戰力裝備、打造台灣之盾，但預算案送至立院，卻因朝野對立而遭在野黨封殺。《日經亞洲》報導指出，台灣近一年多來的政治對抗，可能削弱全球主要國家對台支持，因為這將向歐亞夥伴傳遞一個訊息「台灣尚未準備好為自我防衛付出一切努力」。

國民黨主席鄭麗文日前聲稱，賴總統的國防特別預算案是在玩火，將使台海變成火藥庫，但國際社會並不認為如此，反而擔心台灣防衛投資不足時，將削弱兩岸對話條件、助長威脅行動。然而，朝野衝突不僅影響軍購，也將進一步導致國內對於是否存在威脅此點產生根本的分歧，恐會使得台灣不採取所需措施，而增加中共侵台的可能性。

民進黨在2024年雖贏得總統大選，但卻失去國會執政優勢，在藍白兩黨於立院聯手過半的情況下，一年多來，在野黨陸續通過《憲訴法》修法、新版《財劃法》、否決大法官人事任命案、削減中央政府總預算、封殺國安法案及國防特別預算等等手段，以作為政治對抗。

民進黨為了反制在野黨行為，在今年初發起立委大罷免，未料全軍覆沒，使得在野黨聲勢更盛，藍白聯手癱瘓賴政府變得更為積極，而近日執政黨再度針對新版《財劃法》，由行政部門祭出不副署手段，另外，5名現任大法官也在上周組成憲法法庭，宣布在野黨去年主導通過的《憲訴法》違憲，展開自救行動，並開始排案審理。

《日經亞洲》報導指出，看在國際社會眼裡，台灣執政黨與在野黨的政治對抗已長達一年半，並且持續升溫，這不僅已經阻礙安全改革、拖延國防預算，也讓外國官員質疑，台灣是否認真看待確保自身生存的問題，這也恐將削弱全球主要國家對台灣的支持。

在報導中，一名具影響力的西方官員指稱：「我們憂心，許多人正把台灣自我防衛與嚇阻衝突的能力，特別是特別國防預算，當成政治操作的工具。這種政治遊戲讓台灣人民承擔風險，並在區域與全球層面，對台灣製造重大不穩定。」

近日的政治訊息，或許更進一步證實國際社會的憂心其來有自。國民黨立委翁曉玲因上周赴中國廈門參與台商活動，被各界質疑是向北京接旨，因而反對國防特別預算案，為此，翁曉玲回台後，不僅怒氣沖沖，也再次重申對於國防預算案不會輕易放行，這樣的舉動，雖未有實質證據能夠證實翁曉玲接受中國指令，但其行為已實質癱瘓執政黨企圖強化國防的能力，看在外媒及國際社會眼裡，豈能不擔憂台灣內部對於自我防衛的決心？

從去年起來看台灣政治脈絡，或許可以推測，在野黨的策略是癱瘓賴政府，並將賭注押於2028大選時，人民因為政務停滯而怪罪給賴總統，但另一種可能性是，相比執政黨，人民反而更加不滿在野黨刻意的政治制肘，這在2026地方選舉前，都是一場豪賭。

無論如何，朝野對立的態勢在短期間內看來無解，這也讓國際社會擔心台灣如何看待自身生存問題。特別是當中共藉由台灣內部紛擾的政治局勢，見縫插針，製造認知作戰空間， 撕裂社會之時。

中共從未放棄武力侵台一事，朝野政黨都不否認這項事實，然而，執政黨應對的方式是與日、美及全球主要國家立場一致，就是強化自身防衛能力，達到嚇阻效果。但在野黨卻認為增強國防是種對中國的挑釁，反而升高戰爭危機。換言之，台灣內部對於如何應對真正的威脅這一點上，存在根本分歧，如何能不危險？

《日經亞洲》報導中的西方官員還指出，無論在野黨主張擴大國防是挑釁北京，或是台灣財政無法負擔國防支出，這兩項論點都站不住腳，事實上，「國際社會並不擔憂台灣現在及未來的國防改革會提升衝突風險，相反地，國防投資不足會削弱對話所需的條件，招來更多協同恫嚇」；而台灣絕對有財政資源增加國防支出，並且持續專注於國內經濟發展。這類政治操作只會讓中國大陸進一步進行認知作戰，分裂台灣社會。

台灣做為太平洋第一島鏈的最前線，而台灣海峽也是全球航運最重要的航線之一，這也是為什麼國際會為了台海安全問題，而進一步開始注意台灣國內的政治局勢，若在野黨持續將國防預算當作政治操作工具，不僅將讓台灣人民承擔風險，印太地區恐也將因如此的不穩定，而陷入無以復加的重大危機。

