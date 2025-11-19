觀察／朝野能源立場對立如「火車對撞」 台灣還有多少時間耗在這裡？
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／特稿
台灣自今年5月正式邁入非核家園，走上全力發展再生能源的道路。賴政府設定明年再生能源占比達20%、2030年達30%的目標，社會上卻瀰漫著反對光電開發、質疑綠電弊案、主張重啟核電的聲音，能源議題儼然成為朝野攻防焦點且持續升溫。執政黨高舉廢核神主牌，卻難以消弭產業界與民眾對電力穩定的疑慮；在野黨則推動重啟核電公投，一面批評火力「用肺發電」、反對光電，一面又在近期修法限縮光電產業，恐將使地方政府對新設案場愈加保守，也讓中央的再生能源目標蒙上陰影。
作為一個海島國家，台灣有高達95%的能源須仰賴海運進口。在國際局勢升溫之際，朝野卻依舊立場僵化、猶如火車對撞，遲遲找不到能源共識。台灣究竟還能浪費多少時間在爭執與猶豫中？
今年一連串天災更讓太陽光電設施受損嚴重，大量破碎板材堆積成山；水庫「種電」的空拍畫面揭露後，亦引發民眾對水源安全的憂慮。儘管經濟部透過新聞稿與懶人包宣稱綠電便宜、安全，仍無法平息外界質疑：台灣真的適合大量發展光電嗎？
民進黨自蔡英文政府以來持續推動非核家園，與美國前總統川普力挺核電、日本陸續重啟核電形成鮮明對比。我國則大力發展風電與太陽能，引發諸多爭議。雖然今年「核三延役」公投未通過，但仍有近600萬人投票，其中高達 74%支持核電，足以顯示輕忽不得的民意。
公投未過後，賴總統鬆口「不排除先進核能」，美國在台協會也數度推廣新型小型模組化反應爐（SMR）。台灣半導體供應鏈在全球具有關鍵地位，美方對台灣能源穩定的憂慮亦不言而喻。在兩岸情勢緊繃下，台灣的能源安全已是刻不容緩、必須積極處理的課題，政府更應積極提出具體而可行的能源路線，而不是用「不排除」、「會考慮」、「研擬中」來虛應故事。
能源問題不是台灣獨有，比台灣更早成為非核家園的德國，因過度依賴天然氣而在俄烏戰爭爆發後付出高昂代價。德國在台協會處長狄嘉信直言，俄羅斯將德國的依賴變成武器，迫使德國以更高成本尋找替代能源，導致能源價格飆升。他提醒「大家都是好朋友的世界已不存在」，各國都該重新思考能源獨立——世界已變，台灣能不變嗎？
美國退役海軍少將蒙哥馬利則分析，中國可能以經濟、金融或通訊等手段封鎖台灣，而最脆弱的環節正是能源。台灣95%能源靠進口，每年約有350艘天然氣船進出，但存量僅能維持數週。一旦中國以飛彈射擊區等方式限制航道、或以外交手段限制天然氣出口，台灣恐面臨能源枯竭。
近期傳出賴清德下令經濟部「不要綠電」與「2027重啟核三」等流言，雖立即遭總統府與經濟部否認，但流言本身或許正反映出，民進黨內對綠電爭議與能源安全是否影響選情的憂慮。
綠能推動單位接連爆出弊案，例如台鹽綠能前董事長陳啓昱涉弊、綠推中心前副執行長鄭亦麟收賄喬供電，被外界譏為「綠電蟑螂藏身國家隊」。和碩董事長童子賢更直言：「政治清廉是一流國家，派系瓜分綠電才是二流國家。」一旦地方權勢因光電獲利，各界又怎能不懷疑能源政策已被扭曲？
台電近期公布核二、核三廠通過機率式地震風險初步評估，包含地震誘發二次災害，結果顯示符合標準，目前正送核安會審查。儘管尚無定論，但此訊息讓重啟核電的可能性隱隱浮現，也讓外界質疑：是否為再生能源目標恐跳票而提前鋪路？
綠委陳亭妃在質詢中要求不得再核准台南白河、烏山頭、曾文、南化等四座水庫的光電執照，並禁止烏山頭水庫的光電租約續約。農業部長陳駿季與行政院政委龔明鑫皆正面回應「全面暫緩審查」。若光電真如政府所稱環保又安全、且是能源轉型核心政策，中央又何以突然退讓？或許除了科學考量之外，更重要的是選票。
台灣能源爭議多年，從廢核、綠電到火力與核能，各陣營各自堅持、缺乏對話。如今全球局勢劇變、地緣風險升高、天災衝擊頻仍，從國安、經濟到民生、社會韌性都離不開能源、更白話來說，誰都不願意承受無電可用之苦。
朝野不應再各持己見、互相指責對方，而是在行政權、立法權上展開實質討論，尋找適合台灣且可行性高的道路；至少在台灣還能決定自己未來的時刻，把該做的事情做好，讓台灣在動盪變局中依舊能點起一盞光明。
更多FTNN新聞網報導
興達電廠氣爆響徹高雄夜空！孩子哭喊「不想住在這裡了」 百姓還要為失衡的能源政策提心吊膽多久？
觀察／沈伯洋既是最強就該參選台北市長
陳世凱拚觀光把腦筋動到演唱會門票！歌迷怒吼「拜託部長不要亂搞」 中央再撒上百億做觀光新亮點真有必要？
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
冷空氣強襲！粉專曝「這時」最強、最冷 體感只剩10℃
今（19）日受東北季風影響，冷空氣相對較強。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，目前冷高壓中心位置已逐漸來到離台灣最近的階段，且今晚至明日清晨將會是本波冷空氣最強、最冷的時刻。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 20 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 15 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 1 天前
週末短暫回溫！下週迎冷空氣「再凍5天」 未來一週天氣一次看
[Newtalk新聞] 明(20)日清晨持續低溫約15度，但白天開始東北季風會收為減弱，北部有機會回到22度高溫，對此，氣象署指出，週末冷空氣減弱，水氣減少各地回溫，不過很快下週又將有另一波冷空氣南下，24日迎風面北部、東半部轉濕冷，25日開始水氣減少，下波東北季風將影響至28日。 氣象署指出，明後天東北季風影響，但強度略為減弱，北部、東半部高溫約22度中南部25至27度，日夜溫差大，西半部低溫約15至16度，東半部17至18度，基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有降雨，桃園以北、台東及恆春有零星短暫雨，其他地區雲量偏多，預計週末回溫，白天各地都有26至30度。 但下週又將有另一波東北季風增強，24日水氣增多桃園以北、東半部及恆春轉濕冷，但25、26日水氣減少，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北山區及恆春為零星降雨，其他地區多雲到晴，下波冷空氣預計影響到28日。查看原文更多Newtalk新聞報導新官上任三把火！藥師公會新任理事長揭缺藥關鍵：問題源自「三層面」冷空氣一波波！今晚低溫下探12度 下週「新東北季風」接力襲台新頭殼 ・ 12 小時前
台北又出現「不下雨的洞」！北台灣大降溫陰雨綿綿 鄭明典點出這地最不會下雨
[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，氣象署今（18）日針對位於迎風面的北台灣地區發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生機會。北台灣自昨日起陰雨綿綿，前中央氣象局長鄭明典分享了累積雨量圖，指出大台北僅有一小塊地區幾乎沒有雨量， 氣象署發布豪雨特報，示警範圍包括台北市山區、基隆市、新北市北海岸地區及宜蘭縣；台北市平地、新北市山區及平地則須留意大雨。 同時，今日溫度也將下降，台北氣溫來到17-19度，今晚至明晨更可能來到16度，將是入秋以來最低；西半部桃竹苗雲嘉等地可能下探15度。 鄭明典透過臉書提到，穩定的東北季風，雨區也相對穩定，主要在北台灣。但在雨區中，有一小塊地方幾乎沒有雨量，那是受到大屯山系的屏障作用，雨下在迎風面，山背後就不太下雨。 鄭明典提到，迎風面和背風面的實際位置和風向有關，所以要等風向變了，雨區才會改變。對於台北在東北季風期間總是會出現那個「不下雨的洞」，鄭明典也解答，石牌到士林最不會下雨。查看原文更多Newtalk新聞報導東北季風南下溫度驟降！北部高溫跌至17度 未來一週天氣一圖看為何「東北季風」又濕又冷？專家揭關鍵原因新頭殼 ・ 1 天前
最冷時刻來了！今晚低溫探13度 鄭明典揭雲圖神秘X：夜間有輻射冷卻
「入秋最強」的東北季風發威，目前冷高壓中心位置已來到離台灣最近的階段，今（19）日晚到明晨是最強、最冷時刻，北部低溫約在13-16度左右。前氣象局長鄭明典也PO出雲圖，說明台灣上空的「X」現象其實是突出雲頂的山頭，提醒民眾注意夜間輻射冷卻，有些地方晚上還會降溫。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
東北季風發威！北東濕涼探15℃ 大台北累積雨量達豪雨等級
今、明（18、19）日東北季風影響，北、東地區陰雨綿綿、低溫約15至17度；中南部雖天氣較穩定，但早晚偏涼。天氣風險分析師林孝儒指出，要到週三至週五水氣才會逐漸減少，北東部降雨範圍可望縮小，週末東北季風減弱後，各地有望回到晴時多雲、較為穩定的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
還沒冷完！一圖看2段式天氣變化「最凍時間曝光」 降雨熱區出爐
天氣開始轉涼，台北也開始下雨了，天氣發展情形持續受到關注。對此，氣象專家賈新興今（18）日分析未來天氣將有二段式變化，月底前還有兩次降溫的機會，並公布降雨熱區，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣迎入秋最冷時刻！一圖看「這1天」再降溫
生活中心／張予柔報導今（19）日是入秋以來全台「最冷時刻」，北台灣及宜蘭低溫下探15至17度，南部與花東也只有18至20度，讓民眾感受到明顯涼意。氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，隨著日子越接近12月，台灣的冬季感受將愈加明顯，但溫度起伏也會變得較大，民眾需注意早晚溫差。民視 ・ 19 小時前
最低溫12.4度！ 吳德榮：明白天氣溫略升、下周一又迎雨
明顯變天！今（19日）清晨平地最低溫出現在新北市石門區的12.4度，氣象專家吳德榮，預計明天白天起氣溫會有些許回升，不過下周一又會有一波東北季風南下，屆時迎風面降雨機率略提高。中天新聞網 ・ 23 小時前
冷氣團還沒來...明起低溫剩15度 週末短暫回暖轉多雲
東北季風冷颼颼，本週末前最低溫可能只有15度，之後將迎來短暫回暖，北東之外的地區呈多雲到晴，緊接著又有東北季風到來，桃園以北、東半部雨勢再增。中天新聞網 ・ 1 天前
今晨低溫僅12.8度！白天開始回溫 下週新一波東北季風「北台灣再降溫」
今、明（20日、21日）兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨。氣象專家吳德榮就表示，今日白天起氣溫漸回升，直到下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下。三立新聞網 setn.com ・ 25 分鐘前
恐暴跌低於15度 賈新興：11/24東北季風迎風面有雨
氣象專家賈新興今（19日）表示，明天水氣減少，到了24日至27日期間，將再度受到兩波東北季風影響，迎風面的基隆北海岸有雨，25日晚到26日清晨，電腦預測可能低於15度。中天新聞網 ・ 20 小時前
一分鐘報天氣 / 週三 (11/19) 東北季風影響，北部東半部降溫、留意降雨，中南部天氣穩定、早晚偏涼
明天天氣如何？ 週三至週五臺灣附近仍為東北季風環境，各地沿海風浪偏大且時有較強陣風，亦有長浪可能，近日於海域附近活動也請評估浪況、留意自身安全，北部東半部持續陰陣雨天氣，高溫約19-23度，低溫約15-17度，中南部晴時多雲，高溫約23-28度，低溫約16-18度，早晚偏涼，水氣略減，儘管迎風面北側至東北側山區仍有單點大雨可能，不過整體的降雨範圍及程度會較週二減緩縮小些。 週末東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定的天氣；連日降雨的北部也將會明顯的放晴。但由於環境轉為偏東風，東北部雲層間雖有陽光露臉機會，不過大多都還是偏多雲的天氣且伴隨地形降雨可能。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
冷空氣南下全台滑坡大降溫！一圖看「最冷低點」這天谷底反彈了
生活中心／曾郁雅報導東北季風帶來綿綿陰雨，北部搶先降溫！中央氣象署提醒北部、宜蘭地區溫度會持續下滑，直到今（18日）整個北台灣將會大降溫到16～19度，氣象粉專曬出一圖分析接下來溫度震盪，點出「這時間點」冷空氣南下的有感降溫才會再度攀升，自此之前出門都要把外套穿好穿滿。民視 ・ 1 天前