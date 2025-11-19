觀察／朝野能源立場對立如「火車對撞」 台灣還有多少時間耗在這裡？

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／特稿

台灣自今年5月正式邁入非核家園，走上全力發展再生能源的道路。賴政府設定明年再生能源占比達20%、2030年達30%的目標，社會上卻瀰漫著反對光電開發、質疑綠電弊案、主張重啟核電的聲音，能源議題儼然成為朝野攻防焦點且持續升溫。執政黨高舉廢核神主牌，卻難以消弭產業界與民眾對電力穩定的疑慮；在野黨則推動重啟核電公投，一面批評火力「用肺發電」、反對光電，一面又在近期修法限縮光電產業，恐將使地方政府對新設案場愈加保守，也讓中央的再生能源目標蒙上陰影。

台灣自今年5月正式邁入非核家園，走上全力發展再生能源的道路；然而在823核三重啟公投未過後，賴總統鬆口「不排除先進核能」。（圖／總統府）

作為一個海島國家，台灣有高達95%的能源須仰賴海運進口。在國際局勢升溫之際，朝野卻依舊立場僵化、猶如火車對撞，遲遲找不到能源共識。台灣究竟還能浪費多少時間在爭執與猶豫中？

今年一連串天災更讓太陽光電設施受損嚴重，大量破碎板材堆積成山；水庫「種電」的空拍畫面揭露後，亦引發民眾對水源安全的憂慮。儘管經濟部透過新聞稿與懶人包宣稱綠電便宜、安全，仍無法平息外界質疑：台灣真的適合大量發展光電嗎？

民進黨自蔡英文政府以來持續推動非核家園，與美國前總統川普力挺核電、日本陸續重啟核電形成鮮明對比。我國則大力發展風電與太陽能，引發諸多爭議。雖然今年「核三延役」公投未通過，但仍有近600萬人投票，其中高達 74%支持核電，足以顯示輕忽不得的民意。

前總統蔡英文立場堅決廢除核電，並於今年實現非核家園願景。（圖／取自蔡英文臉書）

公投未過後，賴總統鬆口「不排除先進核能」，美國在台協會也數度推廣新型小型模組化反應爐（SMR）。台灣半導體供應鏈在全球具有關鍵地位，美方對台灣能源穩定的憂慮亦不言而喻。在兩岸情勢緊繃下，台灣的能源安全已是刻不容緩、必須積極處理的課題，政府更應積極提出具體而可行的能源路線，而不是用「不排除」、「會考慮」、「研擬中」來虛應故事。

能源問題不是台灣獨有，比台灣更早成為非核家園的德國，因過度依賴天然氣而在俄烏戰爭爆發後付出高昂代價。德國在台協會處長狄嘉信直言，俄羅斯將德國的依賴變成武器，迫使德國以更高成本尋找替代能源，導致能源價格飆升。他提醒「大家都是好朋友的世界已不存在」，各國都該重新思考能源獨立——世界已變，台灣能不變嗎？

美國退役海軍少將蒙哥馬利則分析，中國可能以經濟、金融或通訊等手段封鎖台灣，而最脆弱的環節正是能源。台灣95%能源靠進口，每年約有350艘天然氣船進出，但存量僅能維持數週。一旦中國以飛彈射擊區等方式限制航道、或以外交手段限制天然氣出口，台灣恐面臨能源枯竭。

德國在台協會處長狄嘉信直言，俄羅斯將德國的依賴變成武器，迫使德國以更高成本尋找替代能源，導致能源價格飆升。（圖／記者盧逸峰攝）

近期傳出賴清德下令經濟部「不要綠電」與「2027重啟核三」等流言，雖立即遭總統府與經濟部否認，但流言本身或許正反映出，民進黨內對綠電爭議與能源安全是否影響選情的憂慮。

綠能推動單位接連爆出弊案，例如台鹽綠能前董事長陳啓昱涉弊、綠推中心前副執行長鄭亦麟收賄喬供電，被外界譏為「綠電蟑螂藏身國家隊」。和碩董事長童子賢更直言：「政治清廉是一流國家，派系瓜分綠電才是二流國家。」一旦地方權勢因光電獲利，各界又怎能不懷疑能源政策已被扭曲？

台電近期公布核二、核三廠通過機率式地震風險初步評估，包含地震誘發二次災害，結果顯示符合標準，目前正送核安會審查。儘管尚無定論，但此訊息讓重啟核電的可能性隱隱浮現，也讓外界質疑：是否為再生能源目標恐跳票而提前鋪路？

綠委陳亭妃在質詢中要求不得再核准台南白河、烏山頭、曾文、南化等四座水庫的光電執照，並禁止烏山頭水庫的光電租約續約。農業部長陳駿季與行政院政委龔明鑫皆正面回應「全面暫緩審查」。若光電真如政府所稱環保又安全、且是能源轉型核心政策，中央又何以突然退讓？或許除了科學考量之外，更重要的是選票。

和碩董事長童子賢更直言：「政治清廉是一流國家，派系瓜分綠電才是二流國家。」一旦地方權勢因光電獲利，各界又怎能不懷疑能源政策已被扭曲？（示意圖／資料照）

台灣能源爭議多年，從廢核、綠電到火力與核能，各陣營各自堅持、缺乏對話。如今全球局勢劇變、地緣風險升高、天災衝擊頻仍，從國安、經濟到民生、社會韌性都離不開能源、更白話來說，誰都不願意承受無電可用之苦。

朝野不應再各持己見、互相指責對方，而是在行政權、立法權上展開實質討論，尋找適合台灣且可行性高的道路；至少在台灣還能決定自己未來的時刻，把該做的事情做好，讓台灣在動盪變局中依舊能點起一盞光明。

