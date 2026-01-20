觀察／李四川計畫3月辭職參選 但還有侯友宜、劉和然在卡關等他過

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

在立委蘇巧慧已確定被民進黨提名參選新北市長，且起跑參選的對照下，國民黨的新北市長參選人提名尚無著落，因為頗受黨內期待參選的台北市副市長李四川並未鬆口表態，讓藍軍民代與支持者都感到焦慮。據悉李四川已計畫「3月辭官」投入新北市長選戰，但還有已表態參選的新北市副市長劉和然，雖仍有一段距離才能趕上，不過主掌市府的新北市長侯友宜也持續在為劉和然加持努力，讓今年國民黨新北市長選舉提名成為最複雜的一局。

台北市副市長李四川。（圖／資料照）

國民黨主席鄭麗文明確表示，黨內將先完成新北市長候選人提名，時間希望在農曆年前完成，且希望透過協調方式產生人選，不需進入初選程序。國民黨傳出將由新北市黨部在1月底邀集兩人進行首次協調，同時預計要在2月17日的農曆過年前拍板確定後續。

劉和然現在正積極在新北各地跑行程，爭取地方支持，包括近兩週市府在各區頻繁舉行的「行動治理列車會議」，與各地方里長座談交流市政，除了侯友宜都會親自主持，劉和然也都每場共同參與，近期包括土城、樹林、永和、新莊、板橋的會議，都可以看到市長、副市長共同露臉，讓外界都看到，侯明確展示支持劉和然的意志。

劉和然更將在本月24日舉辦新書發表會，他在近日釋出新書前導影片中強調自己「我的路，我會繼續堅持」；強調已做好承擔責任、隨時上場的準備。劉和然喊話黨中央機制要「公平、公正、公開」、「明確且透明」，同時向李四川喊話，希望見面協調，態勢看來不可能輕易被協調退場。且市府掌握市政資源組織優勢，劉和然在初選過程中可能更有機會一搏。

不過若經過規則繁雜且劍拔弩張的初選後，劉和然陣營若仍落敗，現任市府團隊乃至於侯友宜如果不願團結支持其他提名人，藍營最大直轄市的新北市執政保衛戰恐將面臨重大危機。在無法拒絕現任副市長參選市長的情況下，如果要進入明確真格的初選階段。現在外界都在等著看劉和然、侯友宜將會如何出招。

據了解，李四川傳出可能將在3月辭職正式投入選舉，也因此才接受參選中正萬華區的前國民黨副發言人郭音蘭的請托，提供聯名春聯進行選舉暖身。相較郭出身的直屬上級副市長林奕華，甚至市長蔣萬安都不會在初選時表態支持特定參選人，李四川此時的舉動即被視為將離開北市府的明確訊號。

雖然李四川強調，沒有所謂的時間表，現在最重要的事先完成簽約輝達落腳北市科事宜，之後再來考慮其他事情。但目前最大問題是，在地方掌握執政實權的新北市長侯友宜，力挺自家團隊人馬劉和然的態度是越來越明顯。

國民黨台北市議員李明賢19日也公開表示，他看過幾分民調，李四川與蘇巧慧的民調拉近至10％以內，僅差距個位數。很多新北議員都希望提名愈早愈好，不要拖過3、4月。藍營議員本也已準備好看板位置，就等著與李四川合照後放上，但還是礙於市府也有副市長劉和然也表態參選，以及背後的市長侯友宜的情面而無法進行。

作為台北市黨部主委的台北市議長戴錫欽也公開表示，現在新北已經充斥蘇巧慧與議員參選人的看板，原本偏好支持藍營的地方領袖在蘇巧慧三顧茅廬下，也可能鬆動，後續即便李四川完成整合，也為時已晚。

面對民進黨內蘇巧慧早已就定位，並已起跑選舉活動，呼聲較高的李四川卻仍不表態參選，只有知名度與支持度較低的劉和然在努力追趕，再加上還有同樣表態參選市長的民眾黨主席黃國昌，也在等著與國民黨人選協調藍白合，讓藍營支持者以及將選舉的在地議員都十分焦慮，充滿不確定又不果斷的氛圍也將讓原本高支持度的聲勢消磨向下，讓藍營內部也開始疑慮，若落後的劉和然若能更追近暫時領先卻仍遲無表態的李四川，到時還有宣布參選的必要嗎？

