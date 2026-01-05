觀察／柯文哲主動拜會柯建銘 預算案將成總召連任試金石

[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿

前民眾黨主席柯文哲上周主動拜會去年因大罷免大失敗，而沉寂多時的民進黨立院黨團總召柯建銘，柯文哲直言，是希望拜託綠營幫忙通過法案，並說總預算案「該處理的還是要處理」、「柯建銘什麼都可以搞定」。

民進黨立院黨團總召柯建銘、前民眾黨主席柯文哲，資料照

當前因朝野對立而陷入僵局多日的中央政府總預算案，若柯建銘施展出在綠營中幾近無人能及的「喬王」功力，讓民眾黨願意坐下來處理，待到2月1日，民進黨下屆黨團幹部任期開始，有相當大的可能性，柯建銘將依然是柯總召。

去年的726、823的兩場大罷免，合計32：0，綠營大敗，外界一一點名綠營戰犯，柯建銘赫然在列，即便綠營立院黨團6長一一請辭，柯總召仍強調，自己就是總召，任期到今年的2月1日，然而，在大罷免告一段落後，新系立委郭國文、綠委林淑芬等人接連開砲，點名柯建銘在普發現金一事假傳聖旨、沒收黨團討論，外界解讀，這是有意逼宮，要求柯建銘辭去總召一職，緩解外界施予綠營的沉重壓力。

當時的柯建銘，可說是處在風雨飄搖中，而最終雖仍保住總召之位，但自去年9月立院新會期開始，黨團記者會多數由民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱領銜召開，幾乎不見柯總召人影。

但值得注意的是，去年9月時，柯建銘一改大罷免期間「剿滅國民黨」的鷹派態度，主動向藍白黨鞭傅崐萁、黃國昌遞出橄欖枝、釋善意，即便被傅崐萁當面調侃：「柯總召是一代真男人，有張牙舞爪的時候，也有溫馨的一面」，柯建銘仍耐著性子回應：「我是古今奇男子，也是明知山有虎，偏向虎山行」，展現其可剛可柔、調合鼎鼐的身段與功力。

自新會期開始後，立院朝野對立並未隨著大罷免落幕而消退，去年送出的今年度中央政府總預算案、國防特別預算案，藍白持續封殺至今，讓國會未過半的民進黨徒呼負負，只能每天召開黨團記者會訴諸悲情牌，眼巴巴地看著在野黨呼風喚雨。

然而，事情在近日卻有了轉機，與民進黨勢不兩立的民眾黨立委黃國昌，預料將因民眾黨事先明訂的2年條款，在本月底辭去立委，離開立院，外界觀望，民眾黨實質領袖柯文哲是否將接手主導立院事務，一改黃國昌投向藍營的作法，與民進黨展開合作的可能性？

其中的關鍵，或許在於今年的五合一地方選舉，藍白合的局勢與狀況，目前看來，藍營嘴巴說得好聽，實際上，除了新竹市外，其他地區恐怕不會禮讓民眾黨任何一席縣市長，如果跟藍營合作沒有好處，民眾黨為何不試著轉向民進黨，給國民黨一些壓力？

柯文哲上周拜會柯建銘，等於是主動跨出了第一步，事實上，雖然柯建銘近年在檯面上喊打喊殺，但多年來私下廣結善緣，人脈極佳，在各黨各派都有朋友，他能夠擔任綠營近30年的總召，其功力絕非常人所能及，當然也屬綠營中的佼佼者，否則柯文哲也不會在第一時間就想到他。

當前最為困擾賴政府的，莫過於今年度的中央政府總預算案及國防特別預算案遭在野黨杯葛，而民眾黨掌握的8席不分區立委席次，正是國會三黨不過半的關鍵少數，也是預算能否過關的一絲希望及微微曙光。

當柯建銘在柯文哲面前拜託處理預算案，柯文哲當面回應：「這個你們就坐下來喬就好了」，雖未給出明確答覆，但至少雙柯會氣氛融洽，與過去黃國昌在場時的劍拔弩張氛圍大不相同，而民進黨立院黨團幹部本屆任期到本月底結束，若柯總召能再現喬王風采，到了下個月，有很大的可能性，柯總召將仍然是柯總召。

