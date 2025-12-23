觀察／柯文哲、黃國昌選雙北市長 是民眾黨逼國民黨合作最佳位置

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／特稿

目前還有許多死忠支持者的民眾黨創黨主席柯文哲，在與黨主席黃國昌合體直播時脫口說要「自動請纓住在南部」，好似預示將「南征」參選縣市首長的說法，一時成為政壇關注和炒作的話題；而他23日又正式聲請解除限制住居獲准，似乎更增加了可能性。不過要說柯文哲參戰2026只有「南征」選項，感覺仍少了一些想像空間。

目前還有許多死忠支持者的民眾黨創黨主席柯文哲，在與黨主席黃國昌合體直播時脫口說要「自動請纓住在南部」，好似預示將「南征」參選縣市首長，引起許多討論。（圖／翻攝網路）

柯文哲若要在南部的台南市或高雄市參選，是否真有致勝機會，可從2024總統選舉得票初步分析，柯文哲在台南市得票為26萬2000多票，國民黨侯友宜則是28萬6000多票，選上總統的賴清德得票是約57萬票，顯示藍白合計也仍些微落後民進黨。而以目前2026民進黨較有可能的台南市長人選陳亭妃來對比，就算是由柯文哲出馬一對一對決，僅有話題性、曝光度的優勢，如何要敵過對手陣營穩固綿密的地方組織，爭取基層民眾、非民進黨支持者與中間選民的支持，難度可能不小。

特別是還有在地的國民黨基層支持者與候選人謝龍介，目前已經確定可獲黨中央提名，想必不可能輕易妥協禮讓對手參選，還要全力支持，在地方缺乏基層組織、社團、派系人脈資源的支持，如果繞不過藍軍關卡又堅持參選，變成三組人馬競爭，恐怕又是重演藍白敗給綠的結果。

而在高雄也是同樣的問題，藍營現在也有準備二度參選，持續耕耘的藍委柯志恩參選，同時由於此次民進黨陣營缺乏強力選將對手，加上內部初選競爭的撕裂傷痕，使藍營早早定於一尊的柯志恩遇到的可能是一場接近五五波勝率的戰局；再回顧2024總統大選柯文哲在高雄的得票反而是差藍綠一截的「老三」，在此格局下想扭轉政治結構來勝出，也是一道難跨過的門檻。

即使柯文哲擁有全國知名度的明星光環加持，在缺乏對地方的論述願景，相較之下會被認為是「尋求舞台而非留下耕耘的過客」，即使參選也很難獲得在地民眾認同。同樣重要的是，柯文哲要參選恐難取得地方上藍營的禮讓與支持，三組人馬競爭就是促成民進黨陣營最後的勝出的結果。而如果柯文哲參選得票反而難看，民眾黨2028的前景也將更黯淡無光。

不過，其實柯文參選總統在各直轄市都取得至少20%到25%票源，以此基礎並非沒有參選競爭的機會。仔細想想，與其在台南、高雄去打一場分散焦點且對促進藍白合無明顯效益的硬仗，還不如集中資源在民眾黨最具優勢的北部地區，在已經佈局參選新北市長的黃國昌隔壁，也就是重回柯文哲的政治老巢台北市參選，既可搭檔黃國昌搶佔媒體新聞的聚光焦點，也可帶動民眾黨在新北、台北市議員選舉擴大在各區皆提名的選情。

更關鍵的是，如果柯文哲再度參選台北市長，才有機會讓藍營要爭連任的台北市長蔣萬安受到威脅；讓藍營未來之星的蔣萬安選得更辛苦，甚至失去連任執政的機會，比讓挑戰者上位失敗，對藍營整體選情的衝擊力道更強，也才更能迫使國民黨認真思考接受合作的條件。

另方面黃國昌在2026卸任立委身份之後，僅剩陽春黨主席位置，為了帶動民眾黨新北、台北市議員選情，必須參選的可能性不小，但面對國民黨不讓的態勢堅定，民眾黨很可能被迫放棄唯一的直轄市長參選機會，柯文哲將是足以影響藍營新北市長可能人選李四川、劉和然選情的活棋，除了進一步拉抬民眾黨新北市長，甚至全台選情，也能真正影響國民黨2016選舉大局的發展，在2028選舉佔得有利位置。

在經過總統選舉成為老三的慘痛教訓後，柯文哲自己也清楚說過，2026必須合作才會有2028，所以要合作就要早點談，如果2026沒有共識，2028就不用想了。要如何避免國民黨獨大並且吃掉邊緣化的民眾黨，也許柯文哲此時要更仔細考慮，何處才是自己更正確有用的下場位置。

