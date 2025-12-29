觀察／民調揭高雄綠營初選 四搶一膠著、派系難整合

[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿

民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺表態爭取2026高雄市長提名，並將於明年1/12至1/17進行民調初選，黨內主辦的初選電視政見發表會則在本周六登場。4人當中，邱議瑩得到英、蘇、湧言會等派系支持，賴瑞隆則屬在高雄實力堅強的菊系，許智傑屬新系，原本與正國會合作的林岱樺在涉貪案後，近期的發言已逐漸走出自己的路，而每位候選人各有派系、資深在地等屬性與實力。

表態爭取民進黨高雄市長提名的綠委林岱樺(左起)、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑，資料照，許詠晴攝

根據《TVBS》在12月初公布民調，4人在大選時對決國民黨立委柯志恩，僅賴瑞隆以42%支持勝出2%，其他3人皆落後，許智傑35%落後7%；邱議瑩35%落後8%；林岱樺30%落後10%，但其實民調差距不算太大，且在民調公布過後，賴瑞隆才爆出兒子校園霸凌案，對於後續選情更添不確定性，也讓這場高雄市長初選顯得撲朔迷離，人人有機會，個個沒把握。

廣告 廣告

據了解，民進黨高雄市的政治版圖，近年來呈現菊系與非菊系兩大陣營，而菊系也包括新系在內；非菊系主要包括正國會、湧言會、英系等等，其中菊系及湧言會，則被視為高雄中實力最堅強的兩個派系，也因此，目前看來，得到在最多菊系及最多非菊系支持的賴瑞隆、邱議瑩兩人，也是外界認為在初選當中的領先者。

然而，一位高雄地方人士觀察，無論是高雄綠營政壇人物或是綠營支持者，多數人似乎並未太過在乎誰會出線，比方說，新系高雄立委邱志偉雖表態支持許智傑，但邱議瑩日前在鳳山舉辦造勢、賴瑞隆在茄萣舉辦的說明會，邱也都到場；而被認為力挺賴瑞隆的菊系高雄立委李柏毅，也在許智傑、邱議瑩造勢場合出現，對綠營而言，恐怕是對於初選無感，大選時選黨不選人的可能性居多。

4人當中，賴瑞隆、邱議瑩被認為得到菊系、非菊系兩大派系的主要支持；許智傑則寄望於自己在高雄政壇的好人緣，可以成為黨內各派系的最大公約數。

至於林岱樺，雖然在年初爆出涉貪助理費案後，傳出原本合作的湧言會轉而投向邱議瑩陣營，林自己也在造勢場合公開道訴委屈，別人有啦啦隊、派系大咖站台，唯獨她要受檢調糟蹋，然而林岱樺確實極具基層實力，早在2009年時，就已獲得民進黨提名參選高雄縣長，只不過後來高雄縣市合併，才因此無緣百里侯，但林岱樺近日鳳山造勢，也傳出現場湧入8萬名支持者，聲勢浩大。

據觀察，4人最後整合，喊出棄保的可能性恐怕極低，其中林岱樺在2021年，一次因為在立院質詢時未戴口罩，遭當時在場的邱議瑩大吼「遵守規範很難嗎」，兩人當場大吵一架，其實兩人長期關係不睦，政壇人盡皆知；此外，由於4人的民調差距太小，彼此更加難言退讓。

據了解，本周即將登場的政見發表會，邱議瑩將會聚焦於延續高雄市長陳其邁的政績；賴瑞隆則會喚醒過去擔任高雄新聞局長期間爭取的黃色小鴨策展，主打「小鴨爸爸」並延伸政見；許智傑將會提到鳳山LaLaport招商及爭取高雄日本多條航線；林岱樺也將提出高雄港「纜車雙塔」等政策。

整體而言，這場民進黨高雄市長初選，4人各自擁有不同的政治資本與想像空間，隨著民調時程日近，最終將進入短兵交接階段，而在差距不大、棄保不易的狀況下，可能一個失誤、一則突發新聞，就會左右最終結果。對綠營而言，如何在如此激烈的初選後迅速整合，避免內耗，也將直接影響2026高雄市長選舉走向。

更多FTNN新聞網報導

公開回應中共軍演！鍾佳濱正告北京：砲火只會激起台灣人守護家園決心

總統府公布新年春聯「七喜春來」 紅包、福袋領取方式一次看

千名陸配3日後將被除籍？陸委會重批危言聳聽：沒找到人前不會註銷

