觀察／沈伯洋既是最強就該參選台北市長

[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿

民進黨立委沈伯洋最近先是被中共以企圖分裂國家為由，發布全球通緝，總統賴清德還為此喊話，希望立法院長韓國瑜號召立委集體聲援，為此不惜跟韓國瑜槓上。罷團精神領袖曹興誠則表態力拱沈參選台北市長，如今綠營既然面臨台北市長人選難產，為何不提名沈伯洋？

民進黨立委沈伯洋，資料照

畢竟，民進黨近年高舉「抗中保台」旗幟，沈伯洋又是綠營當前備受矚目的掌旗官，現任民進黨台北市立委吳思瑤、王世堅也都稱讚沈伯洋優秀，那麼2026選舉，不妨就讓兼任民進黨主席的賴總統欽點，由名列民進黨不分區第二的沈伯洋作為領頭羊，代表民進黨出戰2026首都市長，博個「洋羊德意」的好兆頭。

廣告 廣告

沈伯洋在上月遭中國重慶市公安局發布警情通報，指控為台獨頑固份子，並聲稱其行為涉嫌分裂國家犯罪，因而立案偵查；中共官媒《央視》也在本月發布以沈伯洋為主題的影片，內容聲稱，可以利用國際刑警等一系列國際組織，發布通緝令，在全球範圍進行抓捕。

隨後，沈伯洋飛抵德國國會出席「獨裁國家假資訊對民主人權威脅」聽證會，賴總統也為了沈伯洋向韓國瑜喊話，呼籲立院拿出態度，聲援沈伯洋；韓國瑜回應，會保護好每位立委的言論自由跟人身安全，但也話鋒一轉指出，賴總統點名立法院出面，是自己生病讓別人吃藥，若真想保護沈伯洋，就不該消費沈，把此案轉為藍綠鬥爭；賴總統則再度回應韓國瑜：「不應替侵略者找藉口。」

顯然地，作為民進黨不分區立委第二名，沈伯洋不僅深得賴主席看重，連賴總統也時刻關注，否則怎麼會以一介總統之姿，大動作與我國國會議長隔空交火，再三互槓，賴總統對沈伯洋的這番厚愛，又是多少人一輩子都無法修得的福份？

在此同時，民進黨刻正進行2026全國縣市長初選徵召提名作業，算一算，自1996年總統直選以來，民進黨已有陳水扁、蔡英文、賴清德等3人，共贏得5屆總統大選。然而，台北市作為首善之都，上一次民進黨人當選台北市長，竟要追溯至1994年的陳水扁，且也只贏了一屆，還是藍軍分裂的情況下，對綠營而言，可謂是「撼國易，撼台北市難」。

論學問，沈伯洋是台大法律、美國賓州大學法學碩士高材生；論口條，沈曾是補教名師，唱作俱佳；論戰力，他參與了黑熊學院的民防組織；論忠誠，他是中共的眼中釘、肉中刺；論人緣，黨內同志、曹興誠都讚他是優秀人才；論國際觀，他日前在德國聽證會上秀了一口流利英文，儼然就是當前台灣最亮眼的國際巨星；論城市招商能力，沈父乃貿易商，可知他必然從小就耳濡目染。

像這樣的人才，民進黨不可能放著不用， 2026民進黨面臨不少艱困選區找不到適合戰將參選，不只是台北市，包括桃園、新竹、花蓮等地區，尚待尋覓人選代表綠營出戰。

然而，對沈伯洋來說，最好的安排，當然是出戰台北市，一來是老帥曹興誠已經表態力挺，二來是連吳思瑤、王世堅等扎根台北市多年的沙場老將，都公開讚許沈伯洋，再加上綠營雖有吳怡農表態出戰台北市長，但選對會仍在評估，人選並未底定。

最重要的是，台北市作為首善之都、國際都市，推出一位具國際知名度的候選人，也是理所當然之事，沈伯洋各方條件具備，且也對外鬆口：「(台北市長)黨中央沒有徵詢過，但自己覺得戰士不容易選擇自己的戰場」、「看他們怎麼做就怎麼做，我的態度是這樣」，換言之，沈伯洋已表態「不求戰也不畏戰」、「球來就打」。

民進黨是否提名沈伯洋參選台北市長，猶未可知，但綜觀所有條件，沈伯洋從上到下，無不適合代表綠營出戰，再加上深得賴總統矚目的他，若真能作為領頭羊，以首都市長候選人之姿，帶動全國選情，吹起攻城掠地的號角，不僅可博得「洋羊德意」的好兆頭，也相信以台北市民的智慧，屆時，必會對於綠營在推派市長人選的用心上，透過投票方式，給予最真心誠意的回饋。

更多FTNN新聞網報導

中日局勢升溫黃海實彈演練！賴清德點名中國：別成為麻煩製造者

藍營嗆高市早苗「台海關日本什麼事」？賴清德公開點名：不宜負面解讀

是誰通緝沈伯洋、散佈疑美論？賴清德點名韓國瑜：別替侵略者找藉口

