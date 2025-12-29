觀察：特朗普澤連斯基對會談結果表樂觀，但沒跡象表明烏克蘭和平臨近

特朗普在佛羅里達州的海湖莊園接待了澤連斯基。 [Getty Images]

這場備受期待的會談持續了兩個半小時，這本身就是一項成就。特朗普與澤連斯基總統從未在同一個房間裡花這麼長時間進行談判。

會後，在海湖莊園（Mar-a-Lago）洋溢樂觀情緒。特朗普稱這是一場「極好的會議」。澤連斯基也同意，並形容這是一次「很棒的會議」，「在所有議題上都有很好的討論」。

然而，即使兩位總統的語氣比以前更加積極，我們仍未聽到任何進展的證據——就像今年之前所有的會談一樣。

關鍵問題仍未有答案：烏克蘭是否必須放棄部分領土，以換取和平承諾？這是俄羅斯提出的主要要求之一，並且明顯得到了美國的支持。澤連斯基未接受這一點——至少在公開場合是如此——對烏克蘭而言算是好消息。然而，他似乎對領土讓步保持開放態度，因為他表示可能舉行公投來批准任何結束戰爭的協議。

廣告 廣告

另一個至關重要的問題也沒有明確答案：安全保障。儘管澤連斯基總統表示，這些保障已與美國「百分之百」達成一致，但我們不知道具體內容，以及它們是否足以阻止俄羅斯再次攻擊烏克蘭。

同樣重要的是，無論特朗普和澤連斯基總統達成何種協議，都沒有理由認為俄羅斯會接受。事實上，俄羅斯已經拒絕了在佛羅里達會談前提出的關鍵構想：宣佈停火並派遣多國部隊進駐烏克蘭監督停火。

這引發了一個問題：如果俄羅斯拒絕特朗普和澤連斯基的協議，特朗普準備怎麼做？到目前為止，承受壓力、惹怒特朗普的主要是烏克蘭領導人。特朗普繼續對普京保持積極言辭（他今天說普京是「認真」追求和平，並且「希望看到烏克蘭成功」），這表明情況不太可能改變。

總而言之，這意味著雖然特朗普和澤連斯基表現出了樂觀態度，但我們幾乎看不到任何跡象顯示，烏克蘭的持久和平會在短期內實現。