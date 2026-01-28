觀察／禁用行動電源風波燒出「三不管地帶」！北捷道歉沒解決問題 中央也不該置身事外
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／特稿
距今一年之前，一架韓國釜山航空客機因為一顆行動電源在機艙內起火而燒掉「半台飛機」，該事故共造成7人受傷、所幸未釀成旅客死亡，而這起嚴重事故，也成為航空業正視行動電源風險的分水嶺，各國迅速加嚴鋰電池與行動電源的管理規範。同樣每日乘載大量旅客、屬於密閉空間的軌道運輸系統，也面對越來越頻繁的行動電源自燃意外，但在台灣，至今仍停留在向旅客「道德勸說」的階段，未見更具體的管理措施；如何有效預防可能致災的風險進入大眾交通系統，仍是處於「三不管地帶」。
近年來，行動電源自燃事件，不僅造成列車延誤，更引發乘客恐慌，風險早已成為現實。而在這樣的背景下，台北捷運近日宣布宣導旅客「進入捷運系統請勿使用行動電源」，卻因用字曖昧、政策界線不清，引發社會強烈反彈。到底是禁止、還是建議？有沒有強制力？會不會開罰？更讓每日通勤的旅客無所適從。輿論發酵後，北捷才緊急改口，強調並未禁止使用，也為溝通落差致歉，這場風波看似落幕，實則根本沒解決躲藏在日常生活中的自燃風險。
若從數據來看，北捷近3年間搭載近22億人次旅客，僅發生5起行動電源自燃事故，發生率低到幾乎可忽略；若單以機率論，直接要求所有乘客避免使用行動電源，是否符合比例原則，確實存在極大爭議。
就連北捷車站內都廣設行動電源共享租借站，一方面承認旅客確實有充電需求，另一方面卻宣導「請勿使用」，政策邏輯前後矛盾，難以服人。更何況，目前並無任何法律明文禁止捷運內使用行動電源，北捷既非立法機關，也非中央主管單位，禁令一出自然引發爭論。
然而，若僅用「發生率低」來否定北捷的顧慮，也並不公平。捷運車廂屬地下密閉空間，人潮高度集中，一旦鋰電池發生熱失控，火勢與濃煙不僅威脅單一乘客，更可能引發踩踏、窒息與列車停駛等連鎖災害。正因如此，這5起看似微小的事故，在營運單位眼中被放大為不可承受的風險。
防止行動電源造成大眾交通運具風險的責任，本來就不該只落在北捷身上，北捷雖被譏是「先禁國家」，但就北捷的角色而言，「禁止使用」本來就是排除風險的手段之一。行動電源釀災時有所聞，而且這些風險不會隨著北捷道歉而終止，中央主管機關交通部、經濟部的角色也該更積極研擬治理對策，而不是忽視可預見的結構性風險。
經濟部先前曾表示，已將行動電源邊境抽驗比例提高十倍，並重申行動電源自103年起即列為強制檢驗品項，須符合國家標準並取得BSMI認證方可販售。聽來嚴謹，實則治標不治本，邊境抽驗再怎麼加強，也不可能百分之百攔下不良產品；更大的風險在於，許多民眾手中的行動電源早已老化、受損、膨脹，卻毫無辨識與汰換機制，光靠宣導提醒「自行注意」又有多大效用？
在交通系統方面，航空運輸管制較為嚴管，目前包括華航、長榮、星宇、虎航等國籍航空都比照全球統一規定，行動電源一律手提上機、不得託運外，也都禁止旅客在機上使用行動電源，其中華信、立榮、台灣虎航更明文禁止旅客將行動電源放置在客艙上方行李箱。
雙鐵也不時發生行動電源意外，台鐵近兩年多共發生四起乘客行動電源自燃；高鐵去年則有兩起。目前的管制措施是提醒乘客，若引起火警須負相關法律責任，也會依損害程度向旅客求償，但未頒使用禁令。
鋰電池的物理特性不會因運具不同而改變，飛機、捷運、台鐵、高鐵面臨的是同一種風險，卻標準不一。交通部未表態修法，也應適時提出運具統一指引，讓業者能有所依循，畢竟運輸安全不可妥協，既然風險已明確存在，中央主管機關就不該神隱。
近來朝野對立升高，中央與台北市府更是頻頻隔空交鋒。最近美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德成功登頂台北101，引發國際關注，行政院長卓榮泰在臉書發文祝賀，卻將「台北101」稱為「台灣101」，旋即掀起政治口水。台北市長蔣萬安被問及此事時反諷回擊，「所以我是台灣市的市長嗎？」
這些政治唇槍舌劍，或許能博得一時聲量，但無助改善真正攸關民眾安全的日常問題。北捷這次率先點出問題，卻被推上風口浪尖、成了輿論箭靶；交通部與經濟部，至今仍停留在宣導、抽驗與事後究責，未能提出跨運具、跨部會的整體風險控管方案。
鋰電池的熱失控不會因政治立場不同而降低風險，若中央與地方不積極面對這個現實，那無論捷運、高鐵或台鐵，下一起事故發生時，受害的終究只會是每日仰賴大眾運輸的廣大民眾。
