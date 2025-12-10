觀察／立委每月多47萬隨便花？藍營強推助理費自肥修法 國會殿堂「予取予求」恐招致民意反撲

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提修法「立法院組織法」修法草案，明定助理費可由立委統籌運用且免檢據核銷，且能將過去涉詐領助理費案的民代除罪化，更為助理費的運用打開大門，此修法不但讓國會助理炸鍋，社會大眾更質疑起立委修法「自肥」的正當性。一旦修法過關，形同讓立委每個月多47萬的助理費可自由運用；這般修法更使公帑成為不受監督的「小金庫」。截至昨日，已有超過250位助理參與連署盼能撤回此項提案，其中不乏藍營立委自家助理，形成自下而上的抗議聲浪，陳玉珍雖然稱願意跟助理工會溝通，但仍堅持立場不撤回提案。

依照現況，一位立委約可聘用8至14名助理，薪資本由國家編列預算支應，而陳玉珍提出的版本，是主張全部助理費先入立委帳戶，再由立委分配，且完全免除檢據與核銷，如此操作等同於將每個月大約47萬的公費變成立委可自由運用的資金，至於是否全數用於助理？完全無監管機制；而且國會助理長期承受高工時、重壓力、責任制文化，甚至需承擔上司政治風險，如今還被迫面對薪水可能被扣發、挪用的風險，一旦修法通過，助理費由立委發放，助理的薪資權益將完全仰賴「立委老闆」的生殺大權，這是對弱勢勞動者極不公平的制度。

在2024年大選後，國會迎來三黨不過半的新局面，本應讓立法過程更開放、透明、多元討論；然而現實上藍白聯手後形成的多數優勢通過許多爭議修法，從去年的國會改革法案、到最近的財劃法，甚至一度引發「青鳥行動」，有超過10萬民眾包圍立法院，那畫面至今仍讓人歷歷在目；但民眾的聲音仍無法阻擋藍白堅決修法的力道，在這樣的氛圍中，藍營再度推出助理費除罪化，引起另一波爭議。

作為國會最大黨以及最大的在野黨，國民黨去年與民眾黨共推國會改革修法被視為「不當擴權」，也點燃了民團發起罷免的火苗，並在今年7月、8月全台上演兩波罷免投票，藍營有超過30名立委一度面臨罷免危機，不過最終全數挺過；一次又一次挺過危機，是否讓國民黨自認吃到「無敵星星」自認能在國會殿堂予取予求的修法？至於為何是由陳玉珍提出，政壇分析可能因為她在金門選區「很穩」，換言之，藍營也知道修法將有爭議，所以選了一名「不會倒」的立委成為眾矢之的。

國會中藍白陣營的過半優勢通過爭議法案，甚至一度引發「青鳥行動」，有超過10萬民眾包圍立法院。（圖／記者盧逸峰攝）

人民對於在野黨的期待是把關預算、嚴格監督行政，人民支持監督政府，不代表能無限上綱到把代表民主的國會殿堂變成自肥機構；若參與連署的28席立委，對於這麼多助理的反彈都視而不見，又如何能看見民意？

立委都是透過民主投票，一票一票當選，理應制定福國利民的法案，但這次助理費除罪化修法，實際上對百姓有什麼很大的影響？直接受惠者可能包括被因涉及詐領助理費案被起訴、經一審被判刑的國民黨立委顏寬恒、新竹市長高虹安；以及被起訴的民進黨立委林宜瑾、林岱樺，可望對於涉詐領助理費的政治人物解套。

不光這樣，另一名國民黨立委林思銘還提案修總統副總統選罷法，修改第87條增被連署人未登記為候選人、刑罰選項增拘役或罰金，可望為屏東縣議長周典論被偵辦買受郭台銘總統連署書一案解套，也在日前一讀付委。人民看到的是，由藍營把持下的立法院，修法不是為了全民福祉，而是為了選舉布局幫自家人解脫，若國民黨不願懸崖勒馬，等待的將是下一次選舉無法承受的反撲。

藍營內部的雜音有辦法阻止修法？傳出黨內年輕世代的立委如牛煦庭、黃健豪、廖偉翔等人反對連署提案；將投入明年縣市長選舉的藍委如柯志恩、江啟臣也持反對意見；但藍營內部也可能「一一摸頭」，讓這次爭議修法強渡關山。換言之，究竟藍委聽的是黨意、還是民意，很快就會有答案。

人民看到的是，由藍營把持下的立法院，修法不是為了全民福祉，而是為了選舉布局幫自家人解脫。（圖／公督盟）

立委從參選、當選、提案、監督、質詢到下一次連任，助理都是不可或缺的戰力；而助理費是來自人民的血汗所得、更不是立委的私人財產，若立法院連這麼基本的公帑管理都能放任黑箱，社會大眾未來要如何相信立委能監督政府、捍衛民主？

