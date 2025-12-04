觀察：美俄莫斯科會談揭示了普京怎樣的心態

[Getty Images]

最新一輪關於烏克蘭問題的外交斡旋揭示了俄羅斯總統普京怎樣的情緒和意圖？

首先，他並不準備簽署和平協議。至少目前是如此。

當然，他更不會接受目前擺上桌面上的這些協議。

「目前還沒有找到任何妥協方案，」在普京、美國特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）以及特朗普的女婿兼顧問賈里德·庫什納（Jared Kushner）於莫斯科進行了長達五個小時的會談後，克里姆林宮外交政策顧問尤里·烏沙科夫（Yuri Ushakov）評論道。

考慮到克里姆林宮領導人近幾日毫不妥協的言論，沒有達成任何妥協並不令人意外。

他曾在多份聲明中譴責烏克蘭領導層是「竊國集團」，指責歐洲領導人試圖破壞和平努力，並堅稱俄羅斯在戰場上掌握主動權。

最近，俄羅斯電視台幾次播放普京身著軍裝、研究前線地圖並大肆宣揚軍事勝利的畫面，但其中許多宣布的勝利成果都遭到了烏克蘭和國際觀察家的否認。

全面入侵烏克蘭近四年後，儘管俄羅斯在戰場上遭受了慘重損失，經濟也遭受了重創，但普京總統似乎堅信自己正在贏得這場戰爭，現在還不是停止的時候。

至少，他希望西方相信這一點：現在沒有什麼能阻止他實現目標。

我之前說過，在很多方面，普京讓我想起一輛沒有剎車、沒有方向盤、也沒有倒檔的汽車；一輛在高速公路上全速行駛的汽車。

全面入侵烏克蘭近四年後，「普京座駕」仍然沒有熄火、掉頭或停下來的跡象。

他當然希望對手認為，沒有任何人或事能迫使他改變方向：無論是歐洲領導人、特朗普政府，或是澤連斯基總統。

但是，汽車需要持續供應的燃料。

同樣，要打仗，國家也需要持續供應的資金。

目前，儘管面臨國際制裁，俄羅斯政府仍能為「特殊軍事行動」——即對烏克蘭的戰爭——提供資金。但經濟壓力不斷增加：石油和天然氣收入持續下降，預算赤字不斷擴大。

就連普京也承認有問題，他提到了經濟中的「失衡」。

「在某些行業，今年的產量不僅沒有成長，反而下降了，」普京本週表示，「我們對這樣的趨勢滿意嗎？不滿意。」

最大的未知數是：經濟問題如果存在，究竟會在何時開始影響克里姆林宮在戰場上的決策？