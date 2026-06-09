觀察／能否當上首位藍營高雄女市長 柯志恩現在還差這把關鍵之火

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／特稿

隨著國民黨的柯志恩在上次落敗後續留地方並捲土重來，民進黨陣營的候選人賴瑞隆政治魅力與風格不夠突出，本屆高雄市長選舉看來不再是毫無選念的一面倒局勢，並且可能將成為年底藍綠兩大陣營的激戰區。

立委柯志恩代表國民黨二度參選高雄市長，對上代表民進黨的賴瑞隆，被認為比上次更有機會贏得選戰。（圖／資料照）

TVBS電視台民調中心最新發布高雄市長民調結果，柯志恩僅以0.6%的差距落後賴瑞隆，雖然後續被揭露是由柯志恩委託執行而遭質疑，但以同一機構調查的趨勢分析，在選舉尚未升溫激起支持者熱情之際，民調大致被認為是柯與藍營在高雄仍守住防線尚未崩盤的表現。只要選戰氣氛隨著年底選舉日期接近而更升溫，藍軍未來必然大有可為。

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面對在南部民進黨支持者佔多數的艱困選區，柯志恩需要額外小心面對的問題不少，例如在選民更重視統獨、主權議題的政治環境投入選戰，面對才剛完成與中共總書記習近平見面，現又到美國與政策智庫學者、官員會面接觸的國民黨主席鄭麗文，被質疑接納「中共敘事」的立場在未來直到選前的時間裡，都可能成為高雄選民連帶不信任的反映投票，也使得身為候選人的柯志恩陣營就連此時是否請主席來助選參加活動，都成為影響選舉氛圍的敏感議題。

不過對於柯志恩本身來說，目前更需要思考補強的缺陷恐怕在於，雖然個人形象學經歷佳，認真問政並也提出系列政見，但在對資訊關注一閃即過的網路湍流中，目前似乎仍少一些令人印象深刻的「亮點」，讓選民足以主動跟隨的「觸媒」願景，及引起各種討論的焦點。未來如何觸動更多中間選民願意出來投柯一票，將是選舉勝負關鍵因素。

輔選人士分析，相較於賴瑞隆與民進黨佔有高雄市府長期執政優勢，目前高雄八席立委又全由綠營掌握，擁有綿密組織力量的民進黨陣營勢必希望採取步步為營，維持低調冷清的選舉氛圍，才能在掌握既有優勢狀態下順暢接班。這也是高雄藍軍需要打破的僵局，並且炒熱選戰氣氛的原因，才能讓許多觀風向的組織票、中間選民更願意轉向投票。點燃熱情才能更進一步爭取認同。

熟悉高雄地方選情的藍營人士分析，柯志恩與國民黨陣營在舊高雄市區的支持度與組織力不會落居下風，但在舊縣區的組織部分則有待突破。以2024總統選舉得票分析，國民黨侯友宜得票47.8萬，加上民眾黨柯文哲35.8萬，藍白共計約有83萬票，已勝過民進黨賴清德的80萬票，現在賴瑞隆屬於弱勢候選人，選舉得票可能更不如總統賴清德，也不如現任市長陳其邁，柯志恩只要能讓過去藍白支持者再出來投票，就可勝過賴瑞隆。





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