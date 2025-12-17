觀察／藍營強推助理費除罪化 自家幕僚戰友都要得罪光
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／特稿
國民黨立委陳玉珍近日一次提出中央、地方民代助理費運用修法，雖然強調要明確助理相關權益責任，甚至要「保護助理不成為民代共犯」，但大家都知實際是要讓民調使用助理費除罪化，包括協助最近被查辦起訴、審判的民代解套，但沒想到過程太過急促而引發極大反彈，但這次修法集結藍營黨中央、地方議長與議員、立法院黨團總召傅崐萁、立法院長韓國瑜等各方力量共同推動，雖然目前暫緩排案，但恐怕仍不會輕易結束。
助理費使用問題可說牽動全台民代的政治生態，除中央立委外，縣市議員不分藍綠也都有人涉及詐領助理費問題而遭起訴、判決，未來勢必也將有人持續遭查辦，也因此各地都有議員透過議長系統希望解決問題，全台正副議長聯誼會去年底便發聲明盼立院修法，也在今年3月間親自拜會立法院長韓國瑜，由韓當場指示立院法制局進行研究，後來也傳出，是由法制局提出修法版本，再成為陳玉珍版本，據了解法制局版本還加註回溯條款，就是為了要讓顏寬恒量身打造，後來才從陳玉珍版本中刪除。
陳玉珍在這波提案修法重點涉中央立委助理費、地方民代助理費除罪化的《立法院組織法》、《地方民意代表費用支給及村里長事物補助費補助條例》，還有微罪緩刑者仍可參選的《公職人員選罷法》修法，分析下來都是可為遭控詐領助理費的立委顏寬恒、高虹安，還有各縣市議員，以及因自身經營醫院遭逢大火被控過失致死的立委蘇清泉的參選解套，而且是由黨團總召傅崐萁交給陳玉珍提案，因為金門選區「很穩」所以才能一次扛下三大爭議除罪化提案的大鍋。
陳玉珍自願甘冒大不諱的理由，應該不離她在本會期力推的《離島建設條例》修法，由於內容包含設置自由貿易區、開放引進中國資金、技術、人力及設立國際醫療專區，遭質疑可能引發貿易制裁、危及國家安全及醫療品質等問題。目前國民黨團在12月初已在院會將法案抽出逕付二讀，預計最快在一個月冷靜期後將可進行表決二、三讀程序，要推進法案通過，可能要依靠總召傅崐萁的協助，也因此才在助理費除罪化賣力推動，甚至到抗議現場被人痛批「不要講幹話」，也要繼續推案。
這次修法對於國會助理權益造成風險與衝擊太大，直接激化立委、助理間的矛盾，且修法主要目的在讓民代「除罪化」，更讓助理圈內部炸鍋，不滿「為何拿助理權益來幫除罪化墊背？」更不用說修法還有民代「自肥」的口實難解。因為修法內容就是將本來轉入助理薪轉戶頭的薪水，連同勞健保、加班費等款項全部轉給民代本人統籌使用，視為對民代本人的補助費用，而且花費也不再需要單據核銷，還取消聘請助理的人數規定。
如此一來，等於讓民代隨意運用助理費用，讓助理有如隨時可辭退、招聘的自由撰稿人，不僅很可能工作權受損，就連貸款、信用卡也可能會因薪資不穩、無憑證而無法申請，更不用說勞健保的雇主提撥，搞不好也會被規避。
就算真心有意要明確助理權益法制化，但在這種由上而下，事先未聽取討論助理意見的態勢下，很難讓人不想到國民黨團過去在院會最後表決前，常又拿出大家都來不及看內容的「再修正動議」的突襲通過經驗，包括藍營黨中央、立法院、立院黨團及地方民代各方勢力集結有志一同要推修法，又看到陳玉珍即便鬆口表示願調整內容，卻仍堅持推動不撤案的態度，這次被動刀到自己身上的國會助理，也難怪這麼擔心李乾龍、傅崐萁與地方民代對這次修法的決心與堅持。
有資深助理就說，這次強硬修法表面上是助理幕僚圈的茶壺內風暴，但實際長遠來看將會讓藍營的助理心冷，最後也會讓對政治服務有興趣的年輕人更不願靠近國民黨；特別是可能直接讓法政領域人才遠離，造成民代問政品質更低。「以後助理就比照公務員正常上下班，沒人會想在下班後接電話回訊息，更別說要幫老闆隨行跑行程。」
資深的國會助理也表示，助理薪資權益問題既複雜又牽連廣泛，包括年資、專業、學歷的差別區分，親屬是否有聘用資格問題，怎可能像這次只是修幾個文字就解決，屆時還有改為立委收入導致納稅額暴增，幫助理勞工負擔勞健保甚至生育津貼問題，即便有些立委可能慷慨大器，但那些小氣的立委老闆到時能受得了嗎？還有法案要何時生效？是這一屆還是下一屆立委可適用，還是要回溯至上一屆也適用，那前兩屆被判刑或審理的被告可能也要來要求適用。
據了解，包括要參選地方縣市長藍委，還有年輕新秀藍委已有「表決將反對或棄權」的聲音，加上本來並未積極反對的民進黨團，現已經一致表態反對，還有想要「停下來」討論的民眾黨，國民黨團很可能因此將在這次修法表決時陷入落敗局面，只能說此次修法過程的推動手段太過粗糙暴力，在立院已陷朝野憲政衝突高點之際，還是及早低調收手。
