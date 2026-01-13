觀察／賴瑞隆險勝邱議瑩邁英系恐轉消極 柯志恩將迎來五五波開局？
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／特稿
民進黨2026年高雄市長初選結果13日正式揭曉，確定由綠委賴瑞隆出線代表，對上已獲國民黨提名且定於一尊的立委柯志恩。過去認為高雄作為「綠大於藍」的民進黨優勢選區，一般都有「初選即大選」的印象，但這次賴瑞隆在激烈競爭下險勝出線，選情仍有不小隱憂，也讓柯志恩被認為是遇到國民黨近年來在高雄難得的「五五波」開局。
賴瑞隆在高雄傳統綠營票倉的前鎮、小港選區，連續三屆以極高票數連任，顯示其基層紮根極深，又是曾任高雄市長陳菊的嫡系人馬，此次若在台南由陳亭妃勝出代表民進黨參選市長，南二都僅剩一都的新系將全力輔選，也因此讓柯志恩感嘆，未來將是「柯志恩與整個新潮流派系的對決」，還有總統賴清德「大賴挺小賴」以及陳菊的支持，都是賴瑞隆出線的優勢所在。
賴瑞隆主打地方行政經驗豐富，標榜「十年地方政務官、十年國會經驗」的專業形象，也是新潮流菊系接班人，個性穩健、溫和的人設形象讓選民少有負面仇恨值，但也是因此而缺乏魅力、個人特色而存在短板。
另外，此次競爭落敗的綠委林岱樺、許智傑、邱議瑩等人，在選後的重新整合，還有待努力彌補。特別是選民服務扎實，地方支持黏著度高的林岱樺，即便確定不會脫黨自行參選，地方政壇判斷，選區在舊高雄縣區的林岱樺的票源，可能因此將部分流向柯志恩。包括這次賴瑞隆的主要對手邱議瑩更僅以0.6個百分點敗北，同樣在舊高雄縣區的美濃、旗山等地的支持者，也有轉向的可能。
特別的是，現任市長陳其邁在初選已明顯支持邱議瑩，市政府團隊資源未來是否願意全然傾注輔選賴瑞隆，並交由賴菊系團隊接收，且對於個性單調缺乏政治魅力的賴瑞隆，需要更多重量級人士拉抬幫襯，如果陳其邁及背後英系甚至盟友蘇系不再用力相助，如果僅剩「大賴挺小賴」的局面，可能都將是大選中對柯志恩有利的關鍵變數。
不過，在藍綠選民結購比例40：45的大高雄市區，「綠大於藍」仍是民進黨難以撼動的「結構性優勢」，特別是現任市長陳其邁也有連柯志恩都肯定的施政滿意度。根據今日公布的初選民調，賴瑞隆在與柯志恩對比時，支持度仍以 55%對24%大幅領先，雖然可能是機構效應或藍營支持者不表態，也都顯示柯志恩要突破民進黨的基本盤，仍有巨大鴻溝。
此外，柯志恩相較對手賴瑞隆曾任高雄市政府局處首長，還參與引進黃色小鴨、亞灣區發展等具體建設的經驗，柯志恩僅有在學術行政與立法院的經歷，則需要更加補強對在地的願景與論述。
而且由於立法院目前藍綠白的激烈對抗已使政府行政幾乎陷入僵局，例如近期財劃法修法、國防預算及T-PASS、總預算審查拖延問題，甚至兩岸議題都很可能引發民眾反感，柯志恩身為不分區立委與黨部主委，常被質疑「只顧黨意不顧民意」，也會導致她難以爭取到對國民黨本身反感的淺綠或中間選民，發生受到政黨形象牽連的困境。要如何走出自我風格且大於國民黨的路，吸引更多中間選民認同，將是藍營艱困選區選將的共同課題。
