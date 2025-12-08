觀察／鎖小紅書不敢封臉書 賴政府防詐只打蒼蠅不打老虎？

[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿

內政部日前以資安不合格、打詐不配合為由，對中國APP小紅書出手，宣布封鎖暫定一年，而根據數發部統計，詐騙媒介中，臉書高居榜首，小紅書甚至排不上前８，前綠委高嘉瑜也說出大實話「較少聽到小紅書詐騙，通常聽聞的都是Line詐騙或是臉書詐騙，且當太子集團活生生在面前時，政府好像視而不見。」

內政部日前宣布，封鎖中國APP小紅書，暫定為一年，圖中人物為內政部長劉世芳，資料照

內政部的舉動，一方面讓人感到不解，若談打詐，為何沒有處理臉書、Line，只懲處小紅書？難道是只打蒼蠅不打老虎？二方面也讓人質疑，賴政府是否假借防堵詐騙之名，對中國APP行封鎖之實？當然，中國APP確實存有資安疑慮，但內政部若真是如此考量，直說就好，何須在出手封鎖前要再加上防詐大名？無論是只打小紅書不打臉書，或是藉由防詐名分，處理兩岸資安問題，這樣的舉動，恐怕也正如民進黨立委王世堅的名言，真的是「沒出息」。

上周一則媒體報導，彰化縣一名家境清寒的20歲男大生，努力考上台北知名大學，半工半讀辛苦賺錢，結果被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人，他選擇向銀行借貸，弱冠之年即背負沉重債務，日前該男大生回彰化老家，疑似不想拖累家人，選擇走上絕路，陳屍浴室，而家中甚至無力負擔喪葬費用，還好有善心人士及社會處協助，彰化警分局也針對此案主動展開調查。

總統賴清德在今年４月出席防詐論壇時指出，詐騙對台灣社會的危害罄竹難書，政府會積極作為，除了在今年投入73億經費、指派行政院政委級官員督導打詐指揮中心，也要求內政部、法務部、金管會、數發部、NCC等部會，共同合作，從組織、政策、法律、預算等面向，積極處理詐騙問題。

然而，詐騙事件仍然層出不窮，即便政府已努力宣導，銀行防詐作法已近乎擾民，詐騙仍是國人心中的痛。根據警政署165打詐儀表板統計，光是今年11月，台灣社會的單月詐騙財損就已近60億元，其中財損金額最多的前5名，分別是假投資、假交友(投資詐財)、網路購物、假檢警、假交友(徵婚詐財)。

數發部《網路詐騙通報查詢網》近30日內統計資料顯示，臉書、Threads等平台，仍是我國詐騙案大宗，翻攝數發部網站

針對小紅書近2年來涉詐案1706件，內政部近日宣布，小紅書因資安不合格、也不配合政府防詐，所以祭出一年封鎖令，但根據數發部《網路詐騙通報查詢網》近30日統計為例，有關詐騙媒介，第一名臉書有41763則，第二名Threads有10458則，第八名google有256則，小紅書未列名其中，連入榜都排不進去。

客觀來說，內政部查禁小紅書，於情於理是很合理，光是小紅書不願配合就足以判處極刑，況且，兩岸之間的資安問題就是國安問題，內政部做此決定，對於多數台灣民眾而言，相信不難理解。

但讓人不懂的是，明明前幾名是臉書、Threads、Meta、IG、Line等等，這些才是詐騙大宗，而政府雖曾多次裁罰，但以結果來說，根本無法真正有效遏止，既然如此，裁罰有用嗎？哪怕這些企業宣稱願意配合，那又如何？

回過頭來說，內政部宣稱封鎖小紅書是為了資安與打詐，若是談資安，大家或許還能接受，但若看到小紅書的詐案比例，講防詐雖非不行，但難免啟人疑竇。而重點是，若對待臉書、Threads等詐騙大宗，都未敢如對付小紅書般，行以雷霆手段，那麼執政黨的打詐，是玩真的，還是打假的呢？詐騙數字會說話，無論賴政府把防詐喊得多麼信心十足，看在人民的眼裡，只怕是只打蒼蠅，不打老虎罷了。

