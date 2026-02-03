觀察／陸配立委爭議延燒 李貞秀案考驗國安底線

[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿

陸配李貞秀昨（2/3）正式遞補民眾黨不分區立委，並在立院宣誓就職，但依照法律規定，就職前須提出撤銷外國國籍的申請證明，她卻無法出示相關文件，並將責任指向內政部。事實上，李貞秀並非首位因國籍問題引發爭議的公職人員，過去陳師孟、李慶安都曾成為焦點。不同的是，陳師孟依規定放棄美國籍，最終順利擔任台北市副市長；李慶安則因長期隱瞞身分，在北檢調查下坦承事實，政治生涯也隨之畫下句點。兩相對照，也讓李貞秀此案自一開始便蒙上高度政治與法律風險的陰影。

廣告 廣告

民眾黨立委李貞秀，資料照

民眾黨依前主席柯文哲訂下的「兩年條款」，黃國昌等6席不分區立委於1月31日集體辭職，依名單順位遞補的6人中，李貞秀赫然在列，隨即成為輿論焦點。原因無他，她具陸配身分，而依我國現行法律，取得外國國籍者不得擔任中華民國公職，各界也高度關注，李貞秀究竟如何解套。

在李貞秀宣誓前，內政部已先對外說明，指出此案與一般國人相同，到職前須符合《國籍法》第20條規範，「禁止雙重國籍者擔任我國公職，兼具我國以外國籍者擬任立委時，應於到職前辦理放棄，並在到職日起一年內完成喪失國籍並取得證明文件」。

內政部並補充，戶籍與國籍屬不同法律概念，且依照中共《國安法》等相關規定，陸籍人士須配合該國情報單位提供資料，若擔任我國立委，恐使國家安全承受重大風險。陸委會副主委梁文傑也指出，早在2009年馬政府時期，內政部即曾做出相同解釋。

然而，李貞秀仍完成宣誓就職，並對外表示，自己曾返中向居住地公安單位申請放棄國籍，但中方以「台灣不是外國」為由拒絕受理。她並稱，將相關文件轉交內政部，請內政部「自行處理」。換言之，在尚未正式履行立委職責前，爭議已然全面延燒。

外界不免質疑，民眾黨為何仍執意讓李貞秀上任。翻閱2024年選舉公報，其學經歷包括亞東電機副學士、民眾黨竹北市競辦主委、基層診所執行長及「5孩園區媽媽」，背景看似與國會問政並無明顯連結。有白營人士私下透露，當初納入名單，主要考量是爭取新住民與陸配家庭選票，並非專業布局。

事實上，立院過去並不乏新住民立委，藍營曾有原柬埔寨籍的林麗嬋，綠營也有原馬來西亞籍的羅美玲，皆依法放棄原國籍，並未引發爭議；甫卸任的民眾黨立委麥玉珍原為越南籍，上任時亦循程序完成相關手續。

綜合內政部與陸委會的說法，關鍵並不在是否歧視新住民，而是兩岸關係的特殊性與現存軍事對立現實。我國法律雖未明文點出，但國安體系顯然不可能容許敵對政權國籍人士透過技術性放棄程序進入國會、接觸機敏資訊，這牽涉的是國家安全，而非身分認同。

回顧過去，最具代表性的雙重國籍爭議，莫過於1994年曾任台北市副市長的陳師孟，以及前國民黨立委李慶安。陳師孟於1995年赴泰國美國領事館宣誓放棄美國籍，當場註銷護照；李慶安則在2008年遭揭露後一度否認，直到2009年遭北檢依詐欺、偽造文書起訴時，才當庭承認兼具美籍，政治生涯也就此終結。

如今李貞秀案橫跨法律、兩岸與政黨布局等多重層面，已不只是個人資格問題，而是對制度底線與政黨判斷力的全面考驗。民眾黨如何面對外界質疑，政府又將如何依法處置，勢必成為後續國會與輿論場上的重要觀察指標。

更多FTNN新聞網報導

李貞秀認了放棄陸籍做不到！反嗆內政部你行你來 林楚茵開罵：法律前沒擺爛裝傻空間

賴清德親口說重話：國民黨不審國防預算只進行國共合作 對台灣是危險的

賴清德親揭台美合作三大方向 喊話立法院：依法專業審議台美關稅協議

