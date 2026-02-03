觀察／陸配立委爭議延燒 李貞秀案考驗國安底線
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿
陸配李貞秀昨（2/3）正式遞補民眾黨不分區立委，並在立院宣誓就職，但依照法律規定，就職前須提出撤銷外國國籍的申請證明，她卻無法出示相關文件，並將責任指向內政部。事實上，李貞秀並非首位因國籍問題引發爭議的公職人員，過去陳師孟、李慶安都曾成為焦點。不同的是，陳師孟依規定放棄美國籍，最終順利擔任台北市副市長；李慶安則因長期隱瞞身分，在北檢調查下坦承事實，政治生涯也隨之畫下句點。兩相對照，也讓李貞秀此案自一開始便蒙上高度政治與法律風險的陰影。
民眾黨依前主席柯文哲訂下的「兩年條款」，黃國昌等6席不分區立委於1月31日集體辭職，依名單順位遞補的6人中，李貞秀赫然在列，隨即成為輿論焦點。原因無他，她具陸配身分，而依我國現行法律，取得外國國籍者不得擔任中華民國公職，各界也高度關注，李貞秀究竟如何解套。
在李貞秀宣誓前，內政部已先對外說明，指出此案與一般國人相同，到職前須符合《國籍法》第20條規範，「禁止雙重國籍者擔任我國公職，兼具我國以外國籍者擬任立委時，應於到職前辦理放棄，並在到職日起一年內完成喪失國籍並取得證明文件」。
內政部並補充，戶籍與國籍屬不同法律概念，且依照中共《國安法》等相關規定，陸籍人士須配合該國情報單位提供資料，若擔任我國立委，恐使國家安全承受重大風險。陸委會副主委梁文傑也指出，早在2009年馬政府時期，內政部即曾做出相同解釋。
然而，李貞秀仍完成宣誓就職，並對外表示，自己曾返中向居住地公安單位申請放棄國籍，但中方以「台灣不是外國」為由拒絕受理。她並稱，將相關文件轉交內政部，請內政部「自行處理」。換言之，在尚未正式履行立委職責前，爭議已然全面延燒。
外界不免質疑，民眾黨為何仍執意讓李貞秀上任。翻閱2024年選舉公報，其學經歷包括亞東電機副學士、民眾黨竹北市競辦主委、基層診所執行長及「5孩園區媽媽」，背景看似與國會問政並無明顯連結。有白營人士私下透露，當初納入名單，主要考量是爭取新住民與陸配家庭選票，並非專業布局。
事實上，立院過去並不乏新住民立委，藍營曾有原柬埔寨籍的林麗嬋，綠營也有原馬來西亞籍的羅美玲，皆依法放棄原國籍，並未引發爭議；甫卸任的民眾黨立委麥玉珍原為越南籍，上任時亦循程序完成相關手續。
綜合內政部與陸委會的說法，關鍵並不在是否歧視新住民，而是兩岸關係的特殊性與現存軍事對立現實。我國法律雖未明文點出，但國安體系顯然不可能容許敵對政權國籍人士透過技術性放棄程序進入國會、接觸機敏資訊，這牽涉的是國家安全，而非身分認同。
回顧過去，最具代表性的雙重國籍爭議，莫過於1994年曾任台北市副市長的陳師孟，以及前國民黨立委李慶安。陳師孟於1995年赴泰國美國領事館宣誓放棄美國籍，當場註銷護照；李慶安則在2008年遭揭露後一度否認，直到2009年遭北檢依詐欺、偽造文書起訴時，才當庭承認兼具美籍，政治生涯也就此終結。
如今李貞秀案橫跨法律、兩岸與政黨布局等多重層面，已不只是個人資格問題，而是對制度底線與政黨判斷力的全面考驗。民眾黨如何面對外界質疑，政府又將如何依法處置，勢必成為後續國會與輿論場上的重要觀察指標。
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
不是針對陸配！陸委會主委邱垂正：李貞秀依法要放棄中國國籍
[Newtalk新聞] 陸委會主委邱垂正今天（3日）出席「2026台北國際書展：在台灣閱讀香港」專區開幕茶會受訪時表示，恭喜民眾黨不分區立委李貞秀宣誓就職，但她必須依照相關法律放棄中華人民共和國國籍；目前仍有1年時間取得證明，一切依法行政，此規定並非針對陸配，而是對所有國家國民一視同仁。 李貞秀為台灣首位陸配立委，1973年生於中國湖南省，1993年來台定居，已居住超過30年。她今天在立法院宣誓就任民眾黨遞補不分區立委（接替張啟楷），並秀出機票、護照及文件，證明曾返回湖南衡南縣及衡陽市公安局申請放棄中國國籍，但遭不受理。她強調熱愛台灣、唯一效忠中華民國。內政部（國籍法主管機關）已函請她依《國籍法》第20條辦理，並提供「退出中華人民共和國國籍申請表」，要求於就職後1年內完成喪失國籍及取得證明，否則可能面臨解職。 邱垂正受訪時詳細說明立場：「中華民國是一個民主法治的國家，我們恭喜並祝福李貞秀委員上任，但她也要依照相關法律來行使職權，同時依照法律去放棄中華人民共和國的國籍。當然，要取得放棄國籍的證明還有一年的時間，一切依法行政，不管是委員還是政府都是依法行政。」 他強調：「雖然說目前去放棄中
中配李貞秀今（3日）宣誓就職民眾黨不分區立委，其國籍問題持續引發外界熱議。同為中配的前花蓮村長鄧萬華在立法院前聲援中配權益，並呼籲社會正視相關法制與人權議題，停止政治操作，還給中配真正公平、民主、自由的權利。
捲性騷風波! 毛嘉慶宣布"退出民眾黨中壢議員初選"
政治中心／綜合報導媒體人毛嘉慶，原本投入民眾黨桃園中壢區議員的初選，但因為被同樣有意參選的前社發部主任張清俊爆料，先前曾對黨內「女神級黨工」，獲提名參選台中議員的劉芩妤言語性騷，昨天毛嘉慶還上節目喊冤，沒想到，今天（3日）下午，突然在臉書上宣布，要退出民眾黨初選。媒體人毛嘉慶（2.2）：「他可以用幾乎零成本的事情，去傷害了一個人的一輩子。」前一天還在節目上大聲替自己辯駁，媒體人毛嘉慶，正準備投入民眾黨桃園中壢選區的議員初選，卻被爆出涉嫌對民眾黨女神級黨工言語性騷，3日下午突然在臉書發聲，做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是不對，直接說，會誠摯道歉，強調自己沒說過什麼開房間踰矩的話，因此宣布，要退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在。民眾黨前社發部主任張清俊在臉書回應，黨內機關自失立場，已不值得信任。（圖／民視新聞）媒體人毛嘉慶（2.2）：「一直到現在，連人事時地物沒有出現，對那位女性，跟對我來說，其實真的都是傷害。」前一天還指控，賺到的只有那位黑函製造者張清俊，直指是政治鬥爭，因為民眾黨前社發部主任張清俊也加入桃園市議員初選，眼看鷸蚌相爭、不可開交，舉報到中評會的張清俊說，當事人、舉報人都被公開，砲轟黨內機關自失立場，不值得信任。媒體人毛嘉慶（2.2）：「他刻意要在初選前一週，但這其實是，就是很惡質的一個選風，跟心態操作，真的是覺得此風不可長。」媒體人毛嘉慶由藍轉白，現在又宣布退出民眾黨桃園市議員初選。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「我要再次重申，台灣民眾黨會用最高的標準，要求所有的從政同志。」民眾黨中評會對外放話，應該要暫停中壢選區的初選民調，毛嘉慶攪亂民眾黨初選的一池春水，出身新聞圈的他，2010年加入國民黨，是前主席洪秀柱的子弟兵，但2023年，因為違規參選、以及跟安定力量合作等行為，被國民黨開除黨籍，去年12月19日，加入民眾黨，沒想到，不到2個月的時間，就退選，政治路，跌跌撞撞！原文出處：毛嘉慶捲性騷風波！ 宣布「退出民眾黨中壢議員初選」 更多民視新聞報導國會「綠白合」有望？民眾黨新總召突鬆口：福國利民法案都可談李貞秀證實已離婚 「友好分手」說法掀網炸：根本不是中配李貞秀亮「台灣護照」滅火雙重國籍！他揪「魔鬼細節」打臉了
國民黨出發國共論壇 台灣國批國共團去了就別回來
政治中心／楊凱安、陳威余桃園機場報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，上午搭機訪問中國北京，出席明天的國共論壇，聚焦觀光、產業、環境三大主題，藍營強調是民生交流，但仍被質疑有政治目的，甚至是為鄭習會鋪路，獨派團體也到現場抗議，嗆聲既然自認是親人，那就去團圓不要回來了。「國民黨不要做中共走狗。」獨派團體赴桃園機場，抗議國民黨率團訪問中國北京。（圖／民視新聞）舉布條高呼口號，台灣國周一一早現身桃園機場，抗議率團出訪中國北京的國民黨訪團。台灣國理事長陳峻涵：「他們現在怕被人家罵，改成什麼智庫論壇，事實上大家都知道換湯不換藥，幾次的阻擋軍購包括阻擋總預算過關，這是一個結構性的黑手。」訪團由國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源帶隊，2號上午搭機前往，晚間就有國台辦晚宴，與國台辦主任宋濤會面，3號論壇登場，聚焦觀光、產業、環境三大主題，會後將發表共同宣言，4號則參訪清華大學園區，晚間返台，儘管藍營強調是民生交流，但仍被舊質疑有政治目的，甚至被視為鄭習會起手式。國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，率團訪問中國北京。（圖／民視新聞）國民黨副主席蕭旭岑：「中國國民黨要當台灣產業的溝通者，要當台灣老百姓的保護者，要當兩岸和平的締造者，我想這是我們這次重要使命。」國民黨智庫副董事長李鴻源：「團員大部分都不是國民黨籍，都是專家學者，相關領域的這些理事長秘書長，談的都是一些非常專業的東西。」說是專業領域交流，但見宋濤難脫濃濃政治味，尤其日前國民黨主席鄭麗文拋出的中國是親人說，更讓外界質疑聲不斷。國民黨副主席蕭旭岑：「從歷史文化血緣跟情感，我們跟對岸本來就不應該，有這樣的切割概念，所以我們當然是親人。」台灣國理事長陳峻涵：「你們如果認為中共是親人的話，那這樣子你們去了就不要回來，讓你們去好好團圓一下。」立委（民）沈伯洋：「不管今天是經濟上面對我們的養套殺，還是對於政治人物去抓住他的軟肋，他（中國）最終的目的，其實都是要併吞台灣。」國共三天兩夜交流，只會加深國人疑慮。原文出處：國民黨出發國共論壇 台灣國批國共團「去了就別回來」 更多民視新聞報導柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議中配李貞秀明就職立委！綠委批民眾黨雙標 陳智菡稱霸凌、抹紅「恢復黨籍並非最迫切」引無黨籍拚連任聯想 高虹安：過度解讀
開記者會與國共論壇別苗頭？賴清德要大家比一比：走進國際還是二次西進
即時中心／梁博超報導第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統府今（3）日上午舉行記者會說明台美合作進展與後續推動方向；由於國民黨昨日組團赴中展開國共智庫交流，外界解讀為總統賴清德要跟藍營互別苗頭。對此，賴清德在會後受訪時強調，到底是民進黨政府推動攜手美國與友盟走進國際，對台灣比較有利？還是在野黨推動二次西進對台比較有利？如果國人仔細瞭解過去這些年的經濟成長率，「到底孰優孰劣，應該會看得更清楚」總統府今日上午舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席成員包括總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人，說明台美合作進展與後續推動方向。兩岸有共同的敵人 賴清德：天災地變與傳染病會後媒體提問時，賴清德被問到近日國民黨副主席率團在北京參加國共智庫論壇，怎麼看待這次國共交流？外界解讀今天總統府記者會，是否要跟國共智庫論壇互別苗頭？同時，民進黨政府跟國民在對外經貿產業政策上是否呈現兩種完全不同的路線？對此，賴清德表示，民進黨政府不僅僅重視台美或是跟世界各國的國際關係，也同樣非常重視兩岸關係。「所以從蔡英文總統上任開始，她清楚講明，承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服、也不會走回頭路。」賴清德指出，他在上任時也特別提到，台灣希望經由交流、對話來進行合作，達到和平共同的目標。從他擔任行政院長開始，在立法院備詢時也不斷強調兩岸有共同的敵人，就是天災地變與傳染病；兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民的福祉，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民有民主生活的方式，只要能夠對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，來創造和平共榮。「這是從蔡英文總統到我，近十年來民進黨政府的兩岸路線，並持續保持善意。」賴清德：國民黨進行國共交流的同時，不能忘記有審查中央政府總預算義務另外賴清德也強調，他希望台灣跟國際社會也能夠看見台灣守護國家的決心，守護民主、主權不應被解讀為挑釁，所以希望國民黨在進行國共交流的同時，也不能夠忘記，身為國會最大的在野黨，跟民眾黨結合後仍主導著整個國會的應盡責任。賴清德表示，推動國政是總統、行政院長、行政團隊的責任，國會的責任是監督，同時也有義務去審查中央政府總預算等福國利民的重大政策，在野黨也有責任審議國防特別預算。特別是在面對中國威脅時，不能夠不審總預算、也不能不審國防特別預算，只進行國共合作，「這對台灣來講是危險的」。相信社會大眾應該很清楚，台灣必須要有厚實的底蘊與底氣，強大的國防安全力量，才有辦法對等的進行兩岸交流，希望國民黨能夠了解。賴清德要大家比一比：走進國際？還是二次西進？賴清德強調，這次召開記者會的主要目的，並不是針對國民黨進行國共交流而開，但剛好可以提供對比，讓國人作為一個清楚的辨識，到底是民進黨政府目前推動攜手美國與友盟走進國際，對台灣比較有利？還是在野黨推動二次西進對台比較有利？如果國人仔細瞭解去年的經濟成長率，或是蔡總統8年的經濟成長率、馬前總統8年的經濟成長率，「到底孰優孰劣，應該會看得更清楚」原文出處：快新聞／開記者會與國共論壇別苗頭？賴清德要大家比一比：走進國際還是二次西進 更多民視新聞報導克國大使現身國合會節目 自豪大喊「我是台灣人」洋基隊又想補強？考慮簽下「這人」升級一壘火力 競爭對象曝光了濫用免簽待遇涉詐被捕 外交部示警「這情況」