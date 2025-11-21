觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？

[FTNN新聞網]日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國大陸以示懲戒，賴清德總統隨即在臉書貼出一張他大吃日本壽司與味噌湯的照片，以具體行動相挺日本。這篇貼文隨即在日本流傳開來，登上東京街頭、巴士、捷運的看板，可說在日本，到處都能看到賴清德吃日式料理的畫面，讓賴總統彷彿變身為期間限定代言人。不過，這場「台灣有事」的風波，也延燒到國內政壇。

前總統馬英九並未聲援高市早苗，他評論高市言行躁進，錯誤引用集體自衛權，攪動台海情勢，高市早苗積極介入台海的態度，讓人聯想到日本右翼軍國主義復辟，加上今年是對日抗戰勝利暨台灣光復80周年，高市早苗的言論，難怪觸動大陸內部情緒，極為不智。

國民黨主席鄭麗文則對賴總統聲援高市早苗，批評為火上加油。鄭麗文說「一言興邦、一言喪邦」，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應謹言慎行、減少衝突，但賴總統的言行無助穩定區域情勢，反而把台海推向更危險的局面，無異於火上加油，對維繫台海和平毫無助益。

鄭麗文接續在20日接受廣播專訪，再度示警台灣情勢極為嚴峻，如果國民黨無法從中扮演扭轉乾坤的角色，台灣「可能等不到2028年的和平選舉」。

賴清德總統在社群平台貼出他大吃日本壽司的照片。（圖／總統府）

一場相挺日本友人的舉動，意外變成「2028沒有和平選舉」的大戰。對於鄭麗文的驚世言論，臉書粉專「聲量看政治」指出，鄭麗文似乎有「測風向、秀忠誠、養聲量」三種用意，對於台灣社會，鄭麗文正在測試一條危險的紅線，那就是台灣人能被和平2字，騙到什麼程度？

聲量粉專分析，首先對中國，鄭麗文在證明自己有多好用，從接受一個中國，到說普丁不是獨裁者，從國共要先和解，再到藍白合裡，由她扮演溫和派說客，負責把論述包裝成「和平、務實、保台」，在演算法的時代，只要大家還在談她，她就有機會包裝，順便把台灣社會的底線一點一點往中國那邊推。

持平而論，人家的首相因為發言力挺台灣被中國圍剿，台灣當然挺身而出支持日本。台灣一旦跳出來支持，日本民眾自然有感受，於是日本各大媒體相繼刊登賴總統大吃壽司的新聞，連國外媒體也跟進報導。反觀國民黨主席鄭麗文、前總統馬英九卻是反批日本友人，難怪在部分輿論上招致批評。

鄭麗文最近的言行，引起黨內討論。力挺郝龍斌參選黨主席但最後落敗的前中廣董事長趙少康，曾評論鄭麗文勝選的背後存在三股力量支持，「有些的確是過於親中」。趙少康說，這三股勢力第一是黃復興，第二股力量是希望國民黨改革，第三股力量「有一些的確是比較親中，這點國民黨必須要注意」。

趙少康說，有些藍軍認為，國民黨無法選贏民進黨，乾脆由共產黨來收拾民進黨好了，倘若心裡有這種想法，那是不對的，他不贊成這樣。他分析，就是這三股力量構成鄭麗文最後勝選。

趙少康曾評論鄭麗文勝選有三股力量支持。（圖／FTNN資料照）

郝龍斌在參選黨主席期間，曾屢遭疑似中國大陸的境外網軍攻擊。郝龍斌曾公開表示，攻擊他的假訊息「大部分不是來自台灣」，雖然他沒有具體點名鄭麗文可能親中，但陣營揭發大量來自對岸的網攻，讓藍營本土派起了疑心。

另外一起事件是鄭麗文出席馬場町「白色恐怖」追思會，追思對象包括1950年被國民政府處決的共諜吳石。鄭麗文的出席引發軒然大波，雖然鄭麗文否認他出席是為了吳石，而是為了紀念所有政治受難者，但接二連三的「紅色標籤」，讓鄭麗文「想不紅」也難。

鄭麗文主張九二共識，曾公開表示如果對兩岸和平有實質幫助，她願意去見中共總書記習近平，對於外界議論，她說「怕就不要出來混」。其實，鄭麗文若想推動兩岸對話、維繫台海和平，各界應該沒有不同意見，但貼在她身上的「紅色標籤」實在太多，建議要先一一撕開，才能博得公眾信賴，出訪也才有意義。

再過一個月就是2026年，很快就要面臨各政黨的地方諸侯與議員戰，選票攻防在所難免，鄭麗文提前喊出「台灣可能等不到2028年的和平選舉」，恐懼訴求引發議論。鄭麗文近日一而再、再而三驚爆爭議言論，是不是如外人臆測的投降主義論？或是想嚇誰？想測試什麼底線？有什麼用意？在紅色標籤尚未去除乾淨前，對鄭麗文不見得是加分。

