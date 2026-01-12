觀察／TPASS補助卡關 總預算僵局衝擊北北基桃市長選情

[FTNN新聞網]吳家豪／特稿

115年度中央政府總預算在藍白兩黨黨鞭傅崐萁、黃國昌主導下，遲不排審，至今仍然卡關，其中TPASS交通定期月票補助預算，對北北基桃民眾首當其衝，然而，此4縣市首長全為藍營，且有3人將爭取連任，如果總預算持續延宕，相關效應是否將轉為政治壓力，已成藍營必須面對的課題。

中央政府總預算案卡關，恐衝擊TPASS優惠補助，資料照

對於選區在花蓮的傅崐萁而言，TPASS政策對地方影響相對有限，但對都會區的民眾，特別是高度仰賴大眾運輸的北北基桃地區，恐將苦不堪言，藍營現在已有不少都會區立委壓力浮現，國民黨立院黨團副書記長、基隆立委林沛祥便喊話，要將既有預算跟爭議性預算分開處理，但對執政黨而言，預算案可不是自助餐，愛吃什麼自己夾，若朝野持續僵持，責任歸屬與政治後座力，任何一方都難以全身而退。

綠營執政、藍白聯手主導國會的情況已近2年，行政院不滿立院企圖干預行政權，主導預算編列，在野黨則合作新修《財劃法》，將原本屬中央的錢權，大幅分配給縣市政府，讓具多數地方執政優勢的藍營得以掌握資源分配，這場資源爭奪戰，歷經立委大罷免、行政院不副署新版《財劃法》，接著是杯葛中央政府總預算，朝野打得不可開交，轉瞬之間，年底的地方選舉，又是對藍綠白三黨的一場期中考。

近日來，TPASS定期票補助話題炒得沸沸揚揚，原本中央補助各縣市，讓交通票優惠得以延續，但隨著總預算卡關，中央雙手一攤：「錢不到手、做不了事」，首當其衝的縣市，當然是全國公共運輸使用頻率最高的北北基桃。

包括台北、新北、基隆、桃園等4縣市組成的都會生活圈，人口總計近930萬人，約佔全台總人口40%，不但人口最密集，公共運輸也最為便利，且因為房價因素，不少原本居住在雙北的民眾，近年來逐漸遷移至桃園，加上基隆居民長期仰賴火車、公路巴士每日通勤台北市，對不少北部民眾而言，TPASS幾乎已成必需品，而根據交通部統計，北北基桃每年補助約34.4億元。

而今TPASS月票因中央政府總預算未審，中央無法支用預算補助地方，為此，北北基桃召開會議，台北、新北、桃園市交通局長回應，地方將自編預算支應，尚能撐到6月，基隆市長謝國樑則說，會想辦法扛下來，但基隆市議員鄭文婷透露，中央補助約佔82%，而目前基隆市府編列的8500萬，預計只能撐2個月。

這也難怪近日來林沛祥動作頻頻，若因在野黨不審總預算，而導致TPASS優惠中止，恐怕基隆居民將不只是對藍營比比中指，然而，包括基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，都是要爭取市長連任的人；此外，新北市長侯友宜雖將卸任，國民黨尚未推派市長人選，但也不能放任TPASS議題讓藍營在新北失分。

反過來說，對綠營而言，恐怕顯得從從容容、游刃有餘，「行政院早已編列總預算送到立院審查，立院卻遲不排審，現在無法動用，又是誰的問題？」

藍營近日表態，要將總預算案切開，先處理既有預算，跟爭議性或新興計畫分開處理，對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱等人批評，藍白不是土皇帝，總預算不是自助餐，今天說要處理TPASS，那治水預算、生育補助等其他預算不需處理？在野黨的主張，讓人不以為然。

即便北北桃目前仍有餘裕，能先行自墊經費支應TPASS，但若中央補助長期不到位，對地方財政勢必形成排擠效應，也難以視為長久之計。更何況，總預算若持續卡關，相關影響恐怕不只止於TPASS，後續仍可能牽動更多民生與地方施政議題。

在年底地方選舉逐漸逼近的情況下，預算僵局如何收場，勢必成為選民檢視朝野表現的重要指標之一，對於在都會區握有執政責任的藍營而言，這場總預算攻防，政治壓力恐怕只會隨時間推移而逐步浮現。

