觀察CES 工研院： 機器人從設備走向勞動力

[NOWnews今日新聞] 美國消費電子展（CES）剛落幕，工研院今（15）日舉辦「透視大展系列：CES 2026重點趨勢研討會」，分享觀察到國際趨勢。其中，工研院指出，機器人正從自動化邁向真正的自主化（Autonomy），如家庭服務機器人逐步成為「家用管家」，人型機器人正式進入製造與物流場域，廠商也從賣「設備」轉向替代「勞動力」。



工研院觀察，今年CES是一場由AI主導的科技轉型，一方面，AI算力仍是產業關注重點，NVIDIA、AMD與Intel不再只著眼晶片效能，而是強調從硬體、軟體到平台的整體整合；另一方面，實體AI（Physical AI）持續推進，AI應用逐漸從對話場景延伸至機器人、自動駕駛與各類終端裝置。



工研院提到，CES 2026也顯示AI正為供應鏈下游帶來實質效益，將AI融入生活應用端，由許多家電品牌，如LG 以家事型服務機器人結合家電生態，強化多設備協作；多家品牌亦攜手Google的Gemini AI，透過 AI 代理串聯電視、家電與行動裝置，加速家庭與工作場域的新人機協作型態成形。



再者，機器人也成為CES 2026一大亮點，產業模式也從賣設備轉向替代勞動力，如家庭服務機器人逐步成為「家用管家」，人型機器人則正式進入製造與物流場域；清潔與環境維護領域則走向「自主化＋平台化」，透過雲端管理與任務分工，讓服務能隨需求快速擴大。



工研院點評，機器人產業正由「賣設備」轉向「賣替代勞動力」，台灣憑藉電控、驅動、感測與邊緣算力優勢，有機會在控制器、致動器、同步定位與建圖（SLAM）與機器人作業系統（ROS）生態等關鍵環節，發展具出口潛力的解決方案，掌握新一波成長機會。

另外，工研院也指出，智慧影像、對話式互動與AI家居生態系；雲端、邊緣及個人算力同步升級；AI打造供應鏈上游亮點 晶片廠同時領導模型與運算硬體創新；AI成就供應鏈下游，跨業結盟創造新價值，也都是相對應趨勢。

