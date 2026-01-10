觀山‧聽水-黃健評水墨師生聯展 南投展出

黃健評水墨師生聯展作品之一。(圖：南投縣府文化局提供)

南投縣政府文化局十日至二十一日在日月展覽室舉辦「觀山‧聽水-黃健評水墨師生聯展」。十日舉開幕式，藉由這次的展出，希望和喜歡水墨畫的民眾分享提供多元文化的生活美學，隨著畫家瀟灑渾厚的畫墨筆觸，有如漫遊於鄉間秀麗山水，感受自然與藝術交融的感動，歡迎大眾蒞臨欣賞。

黃健評老師是南投縣府文化局資深水墨教師，課程豐富上課氣氛融洽深受學員認同，從早期的長青學苑到後來的藝文研習，在水墨繪畫的推廣縣民終身學習的平台中與老師一起耕耘，讓很多人從只是試一試的興趣逐漸的成為專長及生活中的一部份，藉由學習豐富了生活也讓社會增加更多藝術氣息，本次展出由文化局學員及竹山地區茶悅杉林水墨雅集學員共同展出，分享學習成果也希望鼓勵更多有意參與水墨繪畫的人士能來共同學習。

水墨畫是繪畫的一種形式，更多時候水墨畫被視為中國傳統繪畫的代表。基本的水墨畫僅有水與墨、黑與白色，但進階的水墨畫也有工筆花鳥畫色彩繽紛。後者有時也稱為彩墨畫，黑白調子水墨畫早期都是以山水畫的形式來表現的，雖然僅有黑與白，但因為紙色的關係，其實是略為偏黃的。彩色的水墨畫在近代有潑墨山水的應用，也有水墨動畫的應用。

當代中國水墨畫家在創作水墨畫時，材料運用是廣泛的，目前在非宣紙上創作水墨畫成了潮流，如在衣服上、在人的身體上更是多樣化，不僅限於山水花鳥，除抽象水墨外更擴展到行為藝術範疇。所創作出來，不論是山水畫、花鳥、寫生等創作題材，都相當有意境，歡迎大眾蒞臨欣賞。