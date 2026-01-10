觀影《冠軍之路》 賴總統：奮鬥打拚感受臺灣自信

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（10）日指出，日前看了紀錄片電影《冠軍之路》，感受這不只是一部奪冠紀錄，更像呈現堅持不懈、奮鬥打拚的縮影。而世界棒球經典賽將於今年三月登場，希望大家能把這份感動轉化為支持的力量。

賴總統今日在臉書發文表示，日前走進戲院看了紀錄片電影《冠軍之路》。電影記錄2024年世界棒球12強賽，中華隊從一開始不被看好，到最後奪下世界冠軍的過程。那份緊張、期待與感動在大銀幕上重現，也讓人再次感受臺灣棒球最自信、最驕傲的時刻。

賴總統說，看著電影，就有很深的感受。這不只是一部奪冠紀錄，更像是用鏡頭呈現臺灣人在各行各業中，堅持不懈、奮鬥打拚的縮影。在不被看好的情況下，每一位選手仍然頂住壓力，克服重重困難，為國家爭取最高的榮譽。這正是這支國家隊最動人的地方，也是這部電影所呈現、令人欽佩的臺灣精神。

賴總統也說，這是一部令人心懷感激、也讓人充滿感動的電影。不管是不是棒球迷，週末如果有空，不妨走進戲院看看《冠軍之路》。支持棒球，從現在開始，永遠不嫌晚。

賴總統強調，今年三月，世界棒球經典賽即將登場，國家隊也正在準備集訓。希望大家能把這份感動，轉化為支持的力量。

