觀影「大濛」挺本土！賴清德：大家有沒有注意到台南人周子瑜要回來了
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導
第62屆金馬獎今（22）晚登場，電影「大濛」以白色恐怖為背景入圍11項大獎，賴清德總統21日晚間特地到電影院觀影，表達對國片的支持。總統在觀賞電影前發表談話，除提到支持台灣影視娛樂產業發展外，也談到「Twice的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了」，特別引人注意。
賴總統表示，「為什麼要來看電影？一方面支持本土電影，另一方面呢，我很喜歡陳玉勳導演的作品。不管是總鋪師、熱帶魚，或是消失的情人節，都非常好看」、「我非常喜歡陳玉勳導演用電影來說台灣的故事，唱台灣的歌，而且這部電影《大濛》是發生在民國40年代，也就是我出生那個年代的作品，而且已經得到金馬獎11項大獎入圍，我鼓勵我們熱愛電影的好朋友們，能夠走進電影院來觀賞電影，也觀賞其他本土電影。」
隨後賴總統話鋒一轉，「另外，大家有沒有注意到周子瑜要回來了，Twice的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了！」
賴總統接續提到台灣經濟發展成績，「為什麼會回來表演呢？大家有沒有看到，這幾年韓國的天團 BlackPink 已經來來回回好幾趟，香港的巨星、還有台灣本身的巨星，在台灣舉行的演唱會都大受歡迎。這表示台灣經濟進步，有許許多多人不僅有錢，而且有閒，可以來買演唱會的門票觀賞。」
賴清德說，「這代表台灣這幾年來經濟的進步，也提供本土藝術創作者發揮的空間。所以我也非常希望在政府支持下，台灣演藝工作者或是文化工作者，都可以回到台灣，在台灣這一塊土地上，大家共同創作」、「台灣這塊土地的故事很多、元素也很多，一定可以提供大家發揮的靈感，大家在台灣這塊土地一起唱台灣的歌、說台灣的故事，讓每一個台灣人都感到驕傲」。
