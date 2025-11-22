觀影《大濛》重返白恐傷痕歷史 賴清德期盼齊說好台灣故事

總統賴清德表示，《大濛》以小人物視角重現白色恐怖，提醒台灣記得走過的路。（圖／賴清德臉書）

第62屆金馬獎今（22）日舉行，獲入圍11項獎項的電影《大濛》的電影觀賞活動，昨日迎來總統賴清德親自到場，為本土作品打氣。賴清德指出，大霧會來，也終會散，透過一代又一代人的積累與打拚，讓希望之光穿透濃霧，使台灣走得越來越穩健，並期待未來，有更多像《大濛》動人的作品，一起唱台灣的歌，把台灣的故事好好說給世界聽。

大濛作為今年度備受關注的電影之一，以庶民的視角，帶領觀眾解開白色恐怖時期的歷史，一同重返民國40年代動盪的台灣，感受小人物在時代洪流下，為生存奮鬥的勇氣與情感。賴清德表示，正是這些創作者以電影帶領大家回望台灣歷史，為台灣人的共同記憶留下珍貴紀錄。

他提到，自己向來十分喜歡陳玉勳導演的作品，導演更在映演前提到，當年他擔任台南市長時曾探班《總鋪師》片場。陳玉勳以獨特視角細膩描繪台灣故事，而《大濛》的背景正是他出生年代前後，以小人物的眼光帶觀眾走入那個被大霧籠罩的時代。

賴清德指出，《大濛》讓他想起許多前輩的身影。在那個艱苦年代，人們幾乎一無所有，只剩勇氣與理想支撐。他提到，導演曾說這是個不好拍、也不好賣的題材，但正因為有敢於挑戰、願意訴說台灣故事的創作者，台灣才能將那些逐漸被遺忘的記憶重新找回。他認為，這部電影不只是作品，更是一段值得被記住的歷史。

賴清德呼籲民眾，一同帶著家人與長輩一起進戲院觀賞《大濛》，盼透過電影提醒民眾記得台灣曾走過的艱難。他表示，大霧會來，也終會散，一代又一代人的積累與打拚，讓希望之光穿透濃霧，使台灣走得越來越穩健、有信心。他也期待，未來有更多像《大濛》這樣動人的作品，一同唱出台灣的歌，將台灣的故事好好說給世界聽。

