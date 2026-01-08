觀影《用武之地》：絕境中的人性微光／李禹彤

李禹彤

《用武之地》是年末院線的申奧導演的又一部佳作，它用足夠聚焦的鏡頭，在殘酷的戰爭土壤中捕捉到了數個令人心碎，又轉瞬即逝的美麗時刻，描繪出戰火摧殘的世界裏仍能有向善之心與和平希望的萌芽。電影在細節方面，真實，有血有肉，更有觸感。

在宏大的戰爭敘事中，我們往往習慣了孤膽英雄的橫掃千軍。然而，取材於境外倖存人質真實經歷的電影《用武之地》，卻將鏡頭對準了三位最平凡的中國公民：一名記者、一位醫生、一個工程師。正是這種“去神格化”的視角，讓這部影片在血與火的驚悚氛圍中，透出一種近乎殘酷的真實感，也重新定義了什麼是真正的“用武之地”。

影片開篇並未急於鋪陳戰火，而是通過馬笑（肖央飾）、潘文佳（齊溪飾）和苗峰（鄭愷飾）三人日常化的海外工作場景，建立起觀眾與角色間的共情。當突如其來的恐怖襲擊撕碎和平的假像，這群手無寸鐵的文職人員被推入煉獄。

導演高明之處在於，他沒有讓角色迅速“變身”特種兵，而是展示了職業本能如何在絕境中轉化為自救的力量。馬笑身為記者，其敏銳的觀察力成為了收集情報的關鍵；潘文佳作為醫生，在極端環境下對生命的敬畏與救治，成了囚徒們精神不倒的支柱；而苗峰的工程邏輯，則在策劃逃生時起到了決定性作用。這種基於職業素養的自救，比天降神兵更能觸動人心——它告訴我們，普通人最大的武器，是即便身處暗室仍不曾放棄的專業理性與求生尊嚴。

電影用大量的篇幅還原了長達105天的人質生活。這是一個極其壓抑的過程：食物的匱乏、無差別的屠殺、以命換錢的勒索。任達華飾演的華僑商人周偉傑，作為這一環境下的“老江湖”，其角色的加入豐富了人性的光譜。在恐怖分子的暴行面前，這些角色經歷了從恐懼、絕望到覺醒的心理重建。

影片並未回避人性的軟弱，卻在軟弱中挖掘出了堅韌。那場驚心動魄的自救逃生，本質上是一場關於“人”的保衛戰。當他們決定反抗時，不僅僅是為了活命，更是為了不讓自己淪為恐怖主義交易籌碼的犧牲品。這種對個體生命的極端尊重，賦予了影片一種超越類型片的厚重感。

作為一部改編自真實事件的影片，《用武之地》不可避免地探討了家國情懷。但它沒有流於口號，而是將這種情感內化為一種“歸家”的動力。

影片中多次出現的基站、相機、手術刀，既是他們的職業標識，也是他們與祖國、與文明世界連接的臍帶。當他們在異國他鄉的地牢裏，面對聞所未聞的暴行，支撐他們熬過百日的，是背後那個日益強大的國家給予的心理底氣，以及對回到那片和平土地的深切渴望。家，在這裏不僅是一個地理名詞，更是一種精神圖騰。

《用武之地》用一種冷靜而充滿力量的視聽語言，完成了一次關於勇氣與智慧的現代寓言。它告訴觀眾：英雄，並不一定是那些能夠改變世界的人，而是那些在世界試圖改變他們、摧毀他們時，依然能守住初心、拼力重返家園的人。

當片尾馬笑一行人最終走向地平線時，觀眾感受到的不僅是死裏逃生的慶倖，更有一種對生命的敬畏。在這片名為“戰地”的用武之地，他們用肉凡之軀，證明了人類意志在面對黑暗時所能迸發出的、璀璨奪目的光芒。（圖：李禹彤提供）