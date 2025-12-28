觀念正確？民宿煮火鍋遇震 他關瓦斯「救火鍋」

民眾遇到地震時，先是關掉瓦斯，還把正在加熱的火鍋端起。（圖／Threads@nayab.92020授權提供）





強震來襲先救火鍋！有民眾去宜蘭住包棟民宿，在晚上煮火鍋時，剛好遇到大地震，而民眾防災意識良好，先是關掉瓦斯，還把正在加熱的火鍋端起，被網友稱讚。

民眾去宜蘭住包棟民宿，正好遇到大地震。民眾：「超大的地震，超大的，啊。」

在 Threads 查看

當時大家在煮火鍋，地震搖的太晃，人都快站不住，但是煮火鍋的男子，第一時間不是跑去躲起來，而是站起來救火鍋，因為怕地震會讓火鍋全都灑出來，而且細心的網友稱讚，地震來時還記得關瓦斯，防災細節沒有因為大地震來而慌了手腳。民眾：「你的手機，X，地震是不是，對，地震地震，哇來了。」

廣告 廣告

還有民眾在地震發生時跑去廢墟探險，先是被地震警報嚇了一跳，接著2人趕緊跑出廢墟，躲在空曠地點，幸好2人都沒事。不過在板橋住五星級酒店18樓的民眾，運氣可沒這麼好了，遇到超大地震後，怕有餘震，想趁著不晃的時候出去避難，結果房門壞掉，整個打不開。小朋友：「門打不開了。」

最後等了半小時才有人來維修，也讓房間內住宿的民眾驚嚇一整晚。

更多東森新聞報導

地震中心科長「歪領帶」開記者會 他列3點大讚：功不可沒

7.0強震後東部外海「11小時地震4次」 關聯性專家解答了

宜蘭7.0強震！ 福建、浙江、沖繩都有感 網友：整棟樓都在搖

