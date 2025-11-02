觀感不佳 美方趕工F-16V交機 國防部這麼說

(記者陳篤忠台北報導)國防部今日為美國延遲交付我國採購之軍火、戰機找到理由!台灣對美軍購66架F-16V（blk70）戰機，原訂民國115年全數飛返台灣，但全案時程將延後。國防部今天表示，美方受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響，產生交運風險，美方已採2班制、20小時全力趕工，台灣將持續加強各項履約督導作為。不過，日前韓、日採購之相同軍品，都已交貨，台灣民意普遍對美國及負責監督軍購的國防部，觀感不佳!



美方近年來不斷要求台灣政府採購軍火，但是台灣買得比他國貴，也買不到最先進的軍火，而交貨期程又常常不按合約走，據立委質詢表示，美方積欠台灣軍火高達6千多億台幣。美國議員都受軍火時不斷發布中國侵台論，從蔡英文政府起，台灣軍購預算已達6千億，比較馬英九執政時的2千億，高出數倍。今年賴政府要編列下年度國防預算再應美方要求達到9千多億，已經直接擠壓到台灣的其他預算。



根據各方民調數據，台灣民意對美國的予取予求，咸認為已是霸凌，掏空台灣。民意愈來愈盛的感覺是，兩岸若和平不戰，何須購買如此多部先進的軍火，民意對美國的信任，也產生了極大的負面情緒變化。



因應立法院對軍購的激烈質詢，立法院外交及國防委員會邀請國防部明天專案報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢，書面報告中午已送抵立法委員辦公室。相信立委們將對合約、交期、數量逐一質詢盤點，讓採購真相，讓民眾知道，也避免其間或有可能的弊端!



台灣目前共有三大對美軍購案時程延後，分別是66架F-16V（blk70）、AGM-154C飛彈及MK-48重型魚雷。



F-16V（blk70）部分，國防部在報告書中指出，全案預算為新台幣2472億2883萬元，預算期程109年至115年。原規劃於115年全數飛返台灣，但受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響，產生交運風險，美方已採2班制、20小時全力趕工，台灣將持續加強各項履約督導作為。



AGM-154C部分，國防部說明，此案包括在「F-16A/B型戰機性能提升」中，預算為1359億7150萬元，期程為101年至115年。美方於106年同意供售AGM-154C飛彈，原規劃在今年至115年全數交運，但因採購最新構型必須重新啟動產線、備料及系統發展整合，規劃在116年至117年全數交運。



MK-48重型魚雷部分，國防部表示，全案預算54億6058萬6000元，預算期程為107年至117年，共採購24枚重型魚雷及4枚操雷。原規劃112年至115年完成交運，但受供應鏈中斷及重啟產線等因素，數度調整交運期程，將在115年至117年全數交運。



國防部最後強調，針對所有軍購案，均由台美雙方透過各式會議嚴密管制，並依產製情形要求美方修正付款期程，避免在裝備未交運時過早付款，確保權益。