觀旅局三埤塘慢旅限量優惠

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觀旅局串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大埤塘，推出埤塘慢旅行，（記者林雪娟攝）

（另開新視窗）

記者林雪娟∕台南報導

推動台南埤塘之美，觀旅局結合觀光署推出「水映南瀛」計畫，串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大埤塘資源，推出五條主題特色遊程及八款周邊特色套票，結合導覽解說、手作體驗、水域活動與地方特色美食，邀請民眾深入柳營、新化及官田，感受最具在地特色的埤塘慢旅行。

觀旅局強調這是場結合自然生態、人文歷史與慢活體驗的深度旅程。台南擁有豐富的埤塘資源，兼具生態、休憩與景觀功能，並承載地方產業與生活文化，希望讓遊客更深入探索，也帶動地方觀光消費與產業發展。

觀旅局長林國華表示，遊程以「五感輕旅行」為主軸，攜手各界，串聯柳營、新化及官田三大區域，此次分為門票套票、遊程兩組，組合套票八款，涵蓋農場生態、藝文導覽、伴手禮、美食餐點及水域體驗等多元內容；遊程限量四百名優惠，只要一、兩千元，即可暢遊台南埤塘之美。