連續假期將屆，觀旅局強調，會加強旅宿稽查，保障消費權益。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

農曆春節及二二八連假將接續到來，市府規劃多項吸睛旅遊活動，期望吸引國內外旅客來台南走春、深度旅遊。而國旅最重要的關鍵，即在旅宿品質，觀旅局強調，會加強旅宿稽查，保障消費權益。

觀旅局表示，全球知名手機遊戲活動「2026年Pokemon GO Tour：卡洛斯」將於春節假期期間在台南都會公園盛大舉辦，預期吸引大量玩家前來體驗，市府也規劃接駁車服務，便利交通、分散人流，提升活動整體品質，並持續推出多元旅遊亮點活動，吸引不同族群旅客參與，如虎頭埤風景區，每逢假日均安排專業導覽志工提供免費定點導覽，建議民眾可運用台灣好行等大眾運輸工具，串聯各大景點，兼顧旅遊深度與交通便利。

假期人潮可期，為免旅宿業者哄抬房價或違規收費，觀旅局將會同消保官進行旅宿房價稽查作業，重點檢視房價揭露情形、計價方式及訂房資訊是否清楚透明，並同步加強法令宣導，提醒業者誠信經營、合法收費。民眾可上「台南旅遊網」查詢。