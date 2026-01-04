觀旅局將召開關子嶺旅館開發環評說明會

南市觀旅局將召開關子嶺旅館開發環評說明會，為有意申設旅館土地所有權人及業者說明法令規定與審查流程，促進觀光及環境保護，圖為關子嶺富野溫泉會館。（記者李嘉祥攝）

為兼顧觀光產業發展與環境保護，臺南市政府觀光旅遊局十三日將舉辦「關子嶺地區旅館開發環評宣導說明會」，說明審查流程等，協助地主與業者了解法令要求，降低開發過程中不確定性及促進投資規劃；市長黃偉哲鼓勵有意於此地區申設旅館的土地所有權人或業者踴躍參與。

觀光旅遊局長林國華表示，關子嶺地區部分可設置旅館土地位於白河水庫自來水水質水量保護區範圍內，為確保水資源安全、生態環境及通知可能受影響的利害關係人，特透過地政局運用GIS地理資訊系統將關子嶺地區地理圖資與地籍資料進行套疊分析，篩選出同時位於「可設置旅館區域」及「水質水量保護區範圍內」土地及歸戶統計，統計有七百餘人聘函文邀請所有所有權人參與說明會。

林國華期盼透過說明會充分說明與雙向溝通，在符合法令規範與環境永續原則下建立共識，打造兼具觀光發展、資源保護與地方共榮的優質旅遊環境。