觀旅局拓展臺中機場國際航線 深化日韓交流合作

記者張妤甄／臺中報導

臺中市近年逐漸成為國際旅客首選的旅遊城市，臺中國際機場已成為旅客入境臺灣的重要門戶。對此，中市府觀光旅遊局積極拓展臺中機場的國際航線版圖，航點選擇日益多元，目前已營運及規劃中的航線共計27條，其中包含17條定期航線及10條不定期包機，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門旅遊國家與地區。明年預計新增定期航線「臺中－宮古島下地島」及包機航線「臺中－清邁」與「臺中－大叻」。

觀旅局長陳美秀今（13）日表示，為穩定並拓展國際旅客市場，市府積極深化與日本及韓國的交流合作。今年下半年與台灣虎航合作邀請7位韓國網紅親身走訪臺中，也與臺中國際機場及南投縣觀光處攜手接待日本高松機場代表取締役社長小幡義樹、香川縣理事兼次長横關則夫，以及多位日本媒體與網紅來訪中臺灣，不僅展現中臺灣多元的自然、人文與休閒觀光魅力，也深化日韓旅客對臺中及周邊地區的認識與興趣，進一步推動航線與觀光的雙向發展。

陳美秀補充，日本貴賓及媒體網紅實地體驗臺中多元且富有特色的觀光亮點，行程涵蓋經整治後、被譽為「臺版清溪川」的柳川古道、擁有百年歷史的第二市場，以及山城知名景點新社莊園、安妮公主花園與新社區的母親之水，民生飲用水及灌溉都需要靠它的白冷圳虹吸管，並品嚐臺中經典美食如山河魯肉飯、老賴紅茶與連續兩年獲米其林餐盤推薦的全鴨坊，深刻感受城市的生活風格與美食魅力。

陳美秀指出，臺中氣候宜人，冬季更是日本及韓國旅客造訪的最佳時節，例如臺中新社擁抱山林與花海的自然美景，四季皆有不同風情，不僅擁有豐沛的觀光資源與特色農產，更結合藝術、人文與慢活體驗，散發著悠然自適的生活步調，目前正舉辦的「臺中國際花毯節」，今年以卡通頻道《飛天小女警》為主題，結合花卉藝術與動畫創意，並結合在地農業觀光、農特產品展售與博覽活動，展現地方創新與永續精神。

陳美秀提到，為迎接「2025臺中耶誕嘉年華」城市慶典活動，中市府已著手進行節慶佈置，為城市增添濃厚的浪漫氛圍，搭配臺中國際機場日韓航線的便捷交通，誠摯邀請全球旅客來臺中過冬，體驗多樣美食與城市魅力，欣賞山、海、屯、城的自然風光與人文風采，盡情感受國際活動與冬季節慶的歡樂氣息。

中市觀旅局長陳美秀與高松機場代表相互贈禮。（中市觀旅局提供）