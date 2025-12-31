觀旅局招募觀光生力軍
記者林雪娟∕台南報導
台南推動觀光，向市民招手，招募「觀光生力軍」。觀旅局表示，為讓旅客深度體驗台南區域旅遊魅力，觀旅局安排導覽志工提供免費預約散步路線解說服務，將在地旅遊特色及歷史文化推廣更多國內外遊客體驗，虎頭埤風景區也招募志工，協助園區內導覽及花草樹木修剪，歡迎喜好人文自然風景及公共事務民眾，一起協力推廣觀光。
觀旅局表示，台南觀光導覽志工不僅是領路介紹，更是說故事的人。目前安排導覽志工服務的四條路線，具有豐富的旅遊特色，包含「新營甜糖文化漫遊」，探訪真武殿靈驗事蹟與五分車鐵道風貌；「南區台灣第一鹽散步路線」重現全台最早曬鹽場歷史；「麻豆尋覓探索神祕蔴荳港」介紹平埔族、荷人及漢人留下的歷史縮影；「下營來去走讀Ａ贏」帶領遊客認識下營四寶與地方富翁故事。
觀旅局指出，觀光志工是台南最溫暖的觀光大使，透過志工以專業與熱情，讓遊客看見台南深厚的文化旅遊底蘊。感謝志工付出，觀旅局也舉辦志工參訪活動，深度走訪麻豆與南科地區，包括南科考古館、深緣及水善糖文化園區及參訪具有人文特色、歷史建築等觀光資源的蔴豆古港文化園區、總爺藝文中心等，今年度新增「黑琵鑽石獎」，由曾獲金獎且當年度服務滿一百小時者，共有三名績優志工獲頒獎項，並頒發黑琵金、銀、銅獎，共同打造台南觀光城市品牌形象。
