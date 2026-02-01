觀旅局赴日考察 現場設攤跨海搶客

桃園、神戶觀光深化結盟，觀旅局赴日考察「神戶光之祭典」現場設攤跨海搶客。（觀旅局提供）

記者陳華興／桃園報導

為進一步深化台日觀光合作，桃園市政府觀光旅遊局局長陳靜芳三十一日率團拜會神戶市觀光局，雙方展現高度合作誠意。針對即將登場的桃園燈會，桃園市觀旅局積極邀請國際友好城市共襄盛舉，獲得熱烈迴響，目前已確定包括日本的香川縣、宮崎縣、千葉縣、牛久市、神戶市，以及韓國的木浦市等多個國際友好城市將派員來台參與。其中，神戶觀光局更確認將於燈會現場設置專屬攤位，直接向台灣民眾推廣神戶觀光魅力，以實際行動展現雙城的緊密情誼。

廣告 廣告

桃園、神戶觀光深化結盟，觀旅局赴日考察「神戶光之祭典」現場設攤跨海搶客。（觀旅局提供）

除了邀請神戶來訪，陳靜芳局長此行也率隊前往觀摩第三十一回「神戶光之祭典」（Kobe Luminarie），並展現積極行銷作為。不同於一般的商業聖誕燈飾，該活動起源於一九九五年阪神淡路大震災（同年十二月首次舉辦），最初是為了鎮魂犧牲者、傳承震災記憶，並寄託神戶復興的夢想與希望。

該活動原定僅辦理一次，但在市民與企業強烈要求下延續至今。象徵神戶從災難中重生後的強韌與美麗。陳靜芳表示，這是一場帶有深刻人文與追悼意義的藝術活動，期盼藉此行汲取神戶將歷史記憶轉化為城市希望的經驗，為未來的桃園燈會注入更多元的人文深度。

為落實雙向交流，桃園市政府觀光旅遊局不只考察，更直接於光之祭典現場設置宣傳攤位，向現場絡繹不絕的日本民眾介紹桃園觀光亮點。陳靜芳表示，這次「神戶來桃園燈會設攤、桃園去光之祭典設攤」的互惠行動，正是雙方觀光合作實質化的最佳證明，也期盼藉此第一線的接觸，讓更多神戶市民認識桃園。