觀望伊朗變局 川普拒表態挺流亡巴勒維

隨著伊朗示威活動8日進入高峰，美國情報圈正緊急重新評估伊朗神職政權垮台的可能性。儘管情勢動盪，美國總統川普目前對支持巴勒維王室重返持保留態度，專家分析川普正在採取「觀望」策略，以決定後續介入程度。

美情報單位本周初原先評估，這波示威規模不足以挑戰政權穩定性，但隨後24小時內的發展，令其改變觀點。示威已蔓延至全伊朗31個省分、共111座城市，甚至包括最高領袖哈米尼的故鄉。近期有消息指出，美軍C-17戰略運輸機正飛往中東，外界猜測美方可能正為大規模行動做準備。

面對流亡海外、與以色列關係密切的伊朗前王儲芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi），積極爭取政治舞台並呼籲美國總統介入，川普8日在播客節目受訪明確表示，目前不打算與其會面。

川普稱巴勒維是「好人」，但以總統身分公開支持巴勒維「未必恰當」。川普強調：「我認為應該讓所有人都走到台前，再看看最後會是誰脫穎而出」。巴勒維9日透過社群媒體，再次呼籲川普採取「干預行動」，以保護面臨武裝鎮壓的伊朗民眾。

華府智庫中東研究所資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）指出，川普傾向於站在勝利者的一方，且不希望進行需要長期投入的勝戰。分析家也推測，川普可能仿效處理委內瑞拉的策略，即透過施壓促成政權內部倒戈，而非單純扶植海外流亡勢力。情報顯示，美國官員曾警告，流亡反對派在國內缺乏足夠支持，因此華府可能更傾向與伊朗內部，願意排除哈米尼、恢復供油的菁英階層達成交易。

川普雖已多次警告，若伊朗當局大規模殺害示威者，美國將「重擊」報復，但他同時也在受訪中將部分傷亡歸咎於「人群管控問題」，態度相對克制。目前華府鷹派期待政權更迭，但川普最終是否介入，將取決於伊朗抗議活動是否足夠威脅神職體系的存續。