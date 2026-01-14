觀望氛圍褪去 2026房市量縮價穩

陳勝宏預估，今年房市將呈現「量縮價穩」格局。（陳瑀倫攝）

觀望氛圍褪去，今年房市有望見曙光，台北市不動產建築開發公會理事長陳勝宏說明，打炒房政策未見價格下跌，發現有剛性需求民眾，近期詢問度回溫，購屋趨勢有望提升；同時，因營建成本居高不下，預估今年房市將呈現「量縮價穩」格局。不過，仍要留意持續緊縮的房市政策，恐降低台灣經濟、內需動能。

「第七波信用管制上路一年多，『錯殺無辜』的情況難免。」陳勝宏表示，銀行同時受限於《銀行法》72-2條與央行信用管制，對「土建融」緊縮，導致中小型建商面臨資金斷鏈風險，結果不僅未必有助於市場健全，反而造成「大者恆大」的趨勢，壓縮預售市場的選擇空間，影響消費者權益。

從數據來看，房市降溫幅度明顯。台北市不動產建築開發公會統計指出，六都交易量普遍出現約4成的下滑；2025年11月個人房地合一稅收僅41.42億元，創近9個月新低，累計1至11月稅收474.3億元，年減23%，推估全年至少減少百億元以上，影響長照財源穩定性。

此外，去年Q3同期建照量核發僅1萬2613戶，年減幅則高達73%。陳勝宏指出，未來房屋供給將趨於保守，不僅影響土地有效利用，也連帶衝擊內需、營建相關產業與就業市場，對整體經濟循環形成壓力。

值得關注的是，資金之後的「轉向」。陳勝宏觀察，部分原本活躍於國內房市的資金，已轉往海外不動產市場，尤其是日本與馬來西亞。統計顯示，去年1至6月，購買東京新建公寓的海外人士中，台灣買家人數高居首位。資金外流雖是個別投資選擇，但從總體經濟角度來看，除造成稅收減少，更可能削弱本地市場的內需動能，對於長期發展並非正向訊號。

展望今年房市走勢，陳勝宏則認為，「量縮價穩」將成為主旋律。房價之所以仍具上行壓力，來自於營建成本居高不下、通膨預期，加上因應ESG趨勢，營造的製程、設備更迭等結構性因素，使價格難以出現全面性鬆動；另外，在信用管制尚未鬆綁、資金流動受限的情況，以及剛性需求購屋民眾難以撐起大幅度的交易表現之下，交易量也不易有大幅反彈，市場將維持盤整狀態。

陳勝宏指出，經過一年多的觀望期，房價並未回落，除成本因素外，有購屋計畫的剛性需求族群，在去年12月起已有回溫跡象，市場詢問度上升，顯示部分買方開始重新評估進場時機。