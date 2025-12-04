觀望氣炸鍋好幾年⋯他猶豫「買了後悔的機率是多少？」網一面倒

許多電器小物的發明讓生活變得更加便利，其中氣炸鍋更是被大票民眾奉為廚房神器，對此有網友也坦言觀望許久，忍不住好奇其他網友的想法，「到底氣炸鍋買了後悔的機率是多少？」掀起討論。

有網友在論壇PTT以「買氣炸鍋會後悔嗎？」為題發文，原PO表示，自己觀望氣炸鍋已經好幾年了，每次都因擔心占位和清洗問題而收手，最近又因為看到別人的分享而燃起購買慾，但一直沒有辦法下定決心，坦言過去曾買過果汁機、慢磨機，但都只用了幾次就閒置在角落，忍不住好奇其他網友的想法，「到底氣炸鍋買了後悔的機率是多少？」

貼文一出，不少網友大推「很實用，可以做很多健康的食材」、「不會，滿好用的」、「不會耶，這是我最常用的家電」、「很方便，頂多中途翻面而已，冬天烤地瓜讚」、「我以為氣炸跟微波是小家庭必備了」、「可以加熱冷掉炸物、蔥油餅、烤魚等等」、「我家的氣炸鍋算是出勤率超高的家電」、「超推，懶人料理必備」、「隔夜的炸物可以起死回生」、「超好用，可以炸好多東西，不用一直顧，氣炸鍋真的是最偉大的發明之一」、「炸冷凍食品好用」。

也有網友提醒「氣炸鍋除了難洗，剩下的都是優點」、「滿好用，洗的確很麻煩，墊氣炸紙會好洗很多」、「使用氣炸鍋，要放在抽油煙機下面使用」、「油煙味很重」、「記得要放在能排煙的地方，不然它的煙很重，也可能是我家那牌的問題，總之我家使用時是同時開抽油煙機放在廚房」、「記得放排風好的地方，烤起來的空汙很嚴重」。

撰稿：吳怡萱





