觀望美伊談判結果 台股平盤震盪整理

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）美伊同意停火2週，激勵台股週三大漲1531.56點，創史上第2大收盤漲點。惟談判變數仍多，投資人觀望結果，台股今天早盤在平盤附近震盪。至10時30分，集中市場指數下跌64.87點，報34696.51點，成交值約新台幣4920億元。

3大權值股漲跌互見，台積電平盤開出後翻黑，最多下跌20元至1930元，台達電最多漲40元至1705元，續創新天價；鴻海最多跌3.5元至198元。

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伊朗指控以色列對黎巴嫩發動大規模攻擊違反停火協議，傳荷莫茲海峽航運又驟停，國際油價反彈約3%，激勵塑化族群走強，南亞、華夏、台達化等，今天早盤股價最高漲幅約半根停板。

國泰投信基金經理人梁恩溢分析，美伊軍事衝突已持續超過5週，近期市場情緒受到戰事變化波動，儘管外部環境看似風雨飄搖，但台股基本面成為支撐大盤震盪向上的核心動能。

梁恩溢分析，相較於去年對等關稅引發股市崩跌，主要源於對全球貿易秩序重建的極度未知；此次美伊戰事造成市場波動，更多是地緣政治引發的短期避險情緒。接下來4月法說會旺季將拉開序幕，包括護國神山台積電法說會將於16日召開，預期市場目光有機會逐漸從中東戰事，拉向科技產業的訂單與展望。（編輯：張均懋）1150409