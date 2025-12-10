觀望Fed利率走向！新台幣由黑翻紅 終場收31.208元

市場趨於觀望，新台幣升勢明顯暫緩，終場收31.208元、小升0.7分，由黑翻紅。廖瑞祥攝



在美國聯準會（Fed）公布今年最後一次利率決策前，市場趨於觀望，美股出現波動，台股開高走高，新台幣匯率一早以升值開出，外資雙向操作、偏匯入，而盤中有政府基金、軍款、油款等買盤進場，使得匯價出現窄幅盤整，央行依例在尾盤進行調節，升勢明顯暫緩，終場收31.208元、小升0.7分，由黑翻紅，總成交值為14.53億美元。

Fed召開為期兩天的利率政策會議，儘管通膨率仍高於2%的目標，但市場普遍預期將降息1碼，投資人靜待會後是否釋放繼續降息的信號，美股三大指數收黑，10年期美債殖利率從近兩個月高點回落，美元指數回到99價位附近。

匯銀人士表示，在電子股領軍之下，台股今日大漲218.13點，持續挑戰2萬8500點，外資在股市買超，但匯市卻有不同操作。新台幣匯率今日以小幅升值開出，在外資偏匯入下，盤中再度觸及31.1字頭，但近來政府基金、軍款和油款的買盤偏強，加上進口商趕在31.2上方拋匯，使得匯價呈現窄幅盤整。

匯銀人士指出，在外資雙向操作，今日匯市盤中震盪幅度約2分左右，漲幅並未如想像高，加上投資人持續觀望，交投顯得清淡，總成交值維持在14至15億美元附近，就等今晚Fed結果出爐後，主席鮑爾的談話及點陣圖的走勢，明年是否持續降息，匯價仍在31.2元左右震盪。

根據央行統計，美元指數小跌0.02%、歐元小升0.08%，亞幣漲跌互見，星幣升0.19%、人民幣升0.10%、新台幣微升0.02%，而日圓貶0.29%、韓元小跌0.10%。

