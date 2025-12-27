觀濤一隙 構築台東海之藝境

台東市公所推動海濱公園空間營造，辦理「海之藝境」競圖賽，27日揭曉評選結果，首獎由來自台南的團隊以作品《觀濤一隙》奪下。（蕭嘉蕙攝）

台東市海濱公園指標性裝置藝術「紅相框」移除後，市公所辦理「海之藝境」競圖賽，收到來自全台超過40件設計作品，經評選共8件作品入圍，27日舉行頒獎典禮，首獎由來自台南團隊以作品《觀濤一隙》奪下，以石材與竹材構成不規則立體單元，沿軸線排列，營造「從陸地走向海洋」感受體驗。

「海之藝境」計畫以台東市海濱公園白橋南側為場域，透過全民參與的公開徵件方式，徵集具創新性與公共價值的裝置藝術設計，共計約50件作品投件，其中40件符合資格，經評選後，前3名作品分別為《觀濤一隙》、《浪行浮舟 Drifting Through The Waves》、《東海庇護所》。

廣告 廣告

台東市長陳銘風表示，此次競圖以「生態、藝術與休憩」為核心主軸，盼將公共空間與自然環境透過設計理念相互結合，讓市民與遊客能更貼近並享受台東珍貴的自然資源。

首獎團隊「哈洽文創工作室」由4人組成，經實際走訪後，將創作重心放在民眾從內陸空間逐步走向海岸線的過程，「這條直線路徑是感受海洋環境的重要元素」。團隊成員杜昆翰指出，作品以竹構作為核心媒介，並結合石材，貼近在地、自然的元素，同時回應環保與永續理念。

動線設計上，主軸線正對蘭嶼，側向則保留一處開口眺望綠島；同時藉由挖空、鏤空設計及鋪面局部留空，使民眾能在裝置內外彼此對望，產生不同視角與互動體驗。作品採模組化施工，未來若單一單元損壞，可單獨抽換，若需回歸自然狀態，亦可逐一移除。