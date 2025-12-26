觀看短影音當道 學者：影響力不可忽視

使用手機。(Canva)

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）公布《2025台灣網路報告》指出，短影音已成為台灣民眾最普遍的數位內容消費形式。調查顯示，過去3個月內，78.46%年滿18歲以上民眾曾觀看短影音，其中49.98%的使用者每天觀看數次，顯示短影音已深度融入日常生活。





該調查於今年7月28日至9月1日進行，定義短影音為片長15秒至3分鐘、可滑動切換的影片內容，涵蓋TikTok、Instagram Reels、Facebook短片與YouTube Shorts等平台。結果顯示，近6成民眾每天都會觀看短影音，使用率已正式超越社群媒體的76.86%。

從年齡分布來看，18至29歲與30至39歲族群觀看率皆超過9成；40至59歲族群亦達8成5以上，即便60至69歲族群也超過6成5，70至79歲仍有逾3成接觸，顯示短影音已跨越世代界線。





研究團隊代表、陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超指出，年齡已不再是新興科技採用的關鍵變數，科技是否貼近生活需求才是主因。短影音操作門檻低，讓中高齡族群也能輕鬆獲取娛樂與資訊。





不過，56.09%使用者坦言滑短影音時間常超出預期，36.22%承認因此耽誤其他事務。陶振超強調，多數民眾仍從中獲得正向情緒，但相關影響值得持續關注與媒體識讀教育的深化。