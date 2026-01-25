觀看霍諾德攀101「VIP座位」 極限玩家疑闖遠雄金融中心塔尖

【劉育良／綜合報導】美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold），今天將徒手攀登台北101大樓，國外極限運動玩家Tom，昨晚在IG分享照片，表示自己找到了觀看攀登過程的VIP座位，就是附近遠雄金融中心的樓頂尖端。

Tom曾經攻頂高雄85大樓，站在樓頂避雷針上自拍。昨晚他在IG分享兩個人出現在遠雄金融中心塔尖的照片，表示已經解鎖VIP視角，準備看傳奇人物霍諾德攀爬台北101這座台灣最高樓、全球第11高樓。

目前不知道照片真偽性，不過霍諾德攀爬台北101的位置其實是在另一側，Tom可能選錯位置了。

極限運動玩家Tom宣稱找到觀看攀登101的VIP位置。翻攝自street__vision IG

