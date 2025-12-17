觀眾不再守在電視機前 奧斯卡頒獎典禮2029年起YouTube獨家直播

美國影藝學院宣布，奧斯卡頒獎典禮將結束與美國廣播公司的合作關係，2029年起將由YouTube全球獨家直播。（請聽AI報導）

美國廣播公司在2028年轉播第100屆奧斯卡頒獎典禮後，將與美國影藝學院分手，接下來5年將由YouTube接手，直播好萊塢一年一度的盛事。

結束長達半世紀的電視播出，全面轉向網路串流平台，轉播權易手，也代表收視習慣的改變，觀眾已不再守在電視前，越來越多人透過網路收看各種內容。

從奧斯卡頒獎典禮的收視率，更可以看出殘酷現實，2025年只有1810萬平均觀眾數，與1998年鐵達尼號橫掃奧斯卡，當時創造的5700萬收視熱潮相比，已經不可同日而語。

YouTube表示，奧斯卡頒獎典禮將擴大國際觸及，包括紅毯、後台內容與表演節目，屆時將在全球免費直播，並提供多語字幕與音軌。（以上新聞曾武清編輯，AI播報）