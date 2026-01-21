觀眾嚷嚷報明牌 財經主播劉祝華堅持走自己路

〔記者林南谷／台北報導〕股市近期屢創新高，非凡新聞台「錢線百分百」主持人劉祝華感觸很深。

劉祝華20日在臉書寫謝長文，透露常在深夜準備資料時，會盯著那一行又一行產業報告出神，但她腦袋裡不是股價，而是觀眾的臉，「那些把積蓄、把人生希望交到市場裡的投資人。」透露很多熱心的觀眾跟她說：「行情這麼熱，別再講這麼艱深的總經和產業了，請來賓直接報明牌就好。」

這道理，劉祝華怎麼會不懂，報明牌，那樣比較快也比較輕鬆，收視率可能來得更快，但她心裡始終有個聲音提醒自己：「如果我們只給答案，卻不給方法，那投資人永遠只能用賭的心態站在市場前面。」所以選擇繼續走那條比較辛苦的路。

主持節目，劉祝華秉持帶著大家看產業、拆財報、懂商機，讓每一筆投資，都有邏輯、有依據、有底氣，她說：「我背負的，不只是節目的收視壓力，更是觀眾一分一毫的血汗錢與信任。幸好，時間沒有辜負這份堅持。看著收視率不斷創高，我心中很踏實，我知道觀眾們看見的，不只是投資技巧，而是那份不願妥協的初心。」

