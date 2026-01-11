觀眾拿大砲狂拍！金唱片保全粗暴搶相機 律師：恐觸犯強制罪

記者楊忠翰／台北報導

Jennie在金唱片中壓軸演出。（圖／翻攝自Disney+）

韓國第40屆金唱片頒獎典禮，10日首度移師台北大巨蛋舉行，吸引許多粉絲到場共襄盛舉，BLACKPINK成員Jennie上台表演時，有人拿出長焦鏡頭相機拍攝，已違反主辦方規定，遭保全搶走相機並強制驅離，許多網友紛紛表示：「保全超帥」、「不守規矩就該這樣處理」；但律師張正勳提醒，儘管觀眾違規在先，但保全搶奪相機、押人出場，均有可能承擔刑事責任。

有網友在《Threads》分享典禮影片，當時BLACKPINK成員Jennie正在台上表演，有人持長焦鏡頭相機進行拍攝，但主辦單位規定，禁止攜帶任何形式的錄音、錄影及攝影設備入場，包括專業與非專業相機、GoPro、空拍機等器材，違規者可能被要求刪除內容，甚至要求離場且不退票。

此時保全人員上搶奪相機，觀眾則死命護住相機，雙方爆發激烈拉扯，保全順利搶走相機，觀眾則被押送出場；目擊民眾表示，該名男子拒不配合，還調包相機記憶卡，將記憶卡丟給隔壁同夥，保全發現記憶卡是空無一物，又帶人重返現場尋找記憶卡，再將男子帶出會場調查。

影片曝光後引發熱烈迴響，部分網友表示：「不守規矩就該這樣處理」、「這種人真的欠教訓」、「保全超帥」、「現在可以用手機，已經很寬容了，就是有這種老鼠屎」、「這畫面看得好舒爽！讚啦！帶大砲對附近的人來講真的超級痛苦啊！」

其他網友則認為：「不知道以為他殺人了要這樣被對待」、「不是挺大砲，但這位被奪走大砲的先生，可以報警提告保全搶劫財物」、「看起來超暴力，明明可以帶出場就好，為什麼要搶相機搜身找記憶卡呢，這處理方式明顯不妥吧，還一堆人說很帥。」

對此，律師張正勳在臉書發文表示，雖然觀眾違規，但不代表保全可以動手，保全可以合法做的行為，包括要求停止錄影、要求違規者離場、通報主辦單位處理、交由警方依法處理，全因保全在法律上身分是私人受雇人員，不是警察，沒有強制力，連警察抓人也需要拘票。

很多人都以為演唱會上禁止錄影就等於違法，可以直接拖走，但本質上是主辦單位與觀眾之間的契約規定，倘若觀眾違反規定，主辦單位可以要求觀眾停止行為，並解除契約，亦即要求觀眾離場，但不等於可以用強制力把人架走。

張正勳接著表示，從《Threads》影片來看，該名觀眾沒有攻擊行為，沒有立即危險，也看不出有必須即時制止的狀況，保全強制拉人、推人及拖行，可能觸犯《刑法》強制、傷害等罪。

最後張正勳強調，規定要守，但權限也要守，不是警察，就不要演警察，秩序管理不是比誰凶，而是比誰懂界線，警察開槍射殺通緝犯，都弄得灰頭土臉了，更何況演唱會保全，法官會告訴你比例原則，違規很討厭，但違規不是任何人動手的免死金牌。

