又一部觀眾淚崩掀口碑 金馬最佳動畫片《世外》影史票房雙冠王

《世外》勇奪金馬獎最佳動畫片。（圖／甲上娛樂提供）

記者許瑞麟報導／香港動畫電影《世外》勇奪去年金馬獎最佳動畫片，入選「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展等世界重量級影展，更榮登香港影史動畫票房冠軍和2025年香港電影票房冠軍，市場與口碑皆締造亮眼成績。

《世外》改編自日本直木賞得主西條奈加催淚小說《千年鬼》，故事設定人死之後、輪迴之前，亡魂會來到名為「世外」的異界，陰間使者「小鬼」日復一日引渡著亡魂，卻在某天遇見拒絕轉世的少女「小妹」，意外揭開一段橫跨千年的宿命糾葛。當小妹前世的遺憾與忿恨被喚醒，一道足以毀滅人間與世外的詛咒也隨之復甦，迫使小鬼踏上一段危機四伏的救贖之旅，在守護與放手之間，做出最揪心艱難的選擇。

《世外》為2025年香港電影票房冠軍。（圖／甲上娛樂提供）

本片由新銳動畫導演吳啓忠執導，資深電影人楊寶文監製兼編劇，匯聚超過百位動畫創作者共同完成，在香港上映後迅速引爆口碑，截至目前累積票房已達6500萬台幣。除榮獲金馬獎最佳動畫片，亦入圍最佳原創電影音樂、最佳改編劇本，被視為華語動畫在工業技術與敘事成熟度上的重要里程碑。

《世外》將於3月13日在台上映。

《世外》結合東方美學、輪迴哲思與當代情緒議題。（圖／甲上娛樂提供）

