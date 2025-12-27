觀眾還沒入場就直接放映電影？網友PO文「釣出同場受害者」影城業者道歉

聖誕夜前往青埔新光影城觀賞《動物方城市2》的觀眾，竟因前面場次包場，影響延遲入場，Ａ小姐控訴她入場時，電影已播放10分鐘。向工作人員反映，僅獲得退票、貴賓券及停車折抵等補償措施，引發網路熱議，更「釣出同場受害者」。影城業者提供補償，但觀眾仍認為處理有瑕疵。

民眾看《動物方城市2》因插曲敗興而歸。（圖／翻攝自迪士尼影業）

一位A小姐在聖誕夜與朋友相約觀賞《動物方城市2》，購買了青埔新光影城晚間8點25分的場次，卻在入場時遭遇阻攔。直到8點43分才被允許入場，此時電影已播放至少10分鐘。A小姐發現還有其他觀眾也在排隊等候入場，便向工作人員反映情況。工作人員表示先進去看完再辦理退票，並解釋是因為前一場包場活動影響了放映時間。

A小姐和其他幾名觀眾對此處理方式無法接受，此時工作人員也進入影廳開燈，導致電影播放中斷。A小姐見工作人員並未詳細說明，則向觀眾解釋：「我們還沒進去電影就已經播放了，所以他才有告知進行退票的舉動。」隨後退票人潮眾多，A小姐和其他觀眾直接找工作人員出來討論。

工作人員表示，會提供退票、貴賓券及停車折扣，不過當詢問是否有其他解決方案，如外縣市來的觀眾是否可以進行線上退票，是否非影城停車場也能補償？工作人員表示無法立即回應，但承諾隔日中午12點前由店經理提供說明。然而到了約定時間，A小姐只收到店經理還在休假，總公司正在商討中的回覆。

受影響廳次民眾排隊退票。（圖／A小姐提供。）

對此事件，影城協理回應表示，坦言當下處理狀況不佳，而溝通的過程中，一定會有一些落差，影城希望可以盡最大力氣挽回。事後也有在消費者相關文章下，針對三個問題作出回應，包括外縣市停車場費用可實報實銷、提供的貴賓券不限於該影城使用等，並向消費者誠心致歉。

