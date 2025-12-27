觀自在慈善會捐贈救護車 強化中壢地區緊急救護量能

中壢區內壢分隊今(27)日獲贈新式救護車一輛，捐贈者觀自在慈善會感念桃園市消防局同仁勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，本次捐贈的救護車為觀自在慈善會所捐贈的第20輛救護車，慈善會長期以實際行動來支持消防救護工作，本次所捐的救護車未來將幫助地方上更多需要緊急救護服務的病患。

局長龔永信表示，隨著桃園市人口大量移入發展，轄區地處桃園市中壢區，鄰近桃園區、八德區以及蘆竹區，轄內更有國道一號、台1線及台鐵通過，內壢工業區更坐落於此，為桃園市區交通樞紐及人口密集處，救護內容多樣化且具有挑戰性，充足的緊急救護量能尤為重要，感謝觀自在慈善會關心桃園市救護量能不足的問題，不遺餘力挹注緊急救護資源。

市府消防局自110年起連續四年榮獲內政部消防署「金質獎」的最高榮譽，榮登六都第一，這項成就得來不易，代表著桃園市救護品質深獲國家肯定，也代表消防局每一位第一線執行救護同仁表現得到了國家的肯定，更是一項市民有感並深具意義的好成績。

本次捐贈的救護車為觀自在慈善會所捐贈的第20輛救護車。圖：讀者提供

消防局114年截至11月份，全局救護案件總數高達11萬4,097件，全局OHCA康復出院人數達到164人，一再展現同仁辛苦執行救護的亮眼成效，挽救了164個家庭的幸福與希望。

